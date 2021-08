Corona-Impfkampagne: Fortschritt vor allem bei Zweitimpfungen

Anzeige

Berlin. Die Corona-Impfungen in Deutschland kommen weiter vor allem mit Zweitimpfungen voran. Am Mittwoch wurden 511.000 Dosen gespritzt, davon führten 414.000 zu einer vollständigen Impfung. Insgesamt sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums von Donnerstag nun knapp 46,7 Millionen Menschen oder 56,1 Prozent der Bevölkerung voll geimpft.

Insgesamt wurden in Deutschland bisher 96,3 Millionen Impfdosen verabreicht. Rein statistisch würden momentan durchschnittlich vier Personen in Deutschland pro Sekunde geimpft. Die Covid-19-Impfkampagne läuft in Deutschland seit 230 Tagen.

Spahn: „Das Impfen bringt Freiheit zurück”

Mindestens eine erste Impfung bekommen haben demnach nun 52,2 Millionen Menschen oder 62,8 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner. Minister Jens Spahn (CDU) warb auf Twitter erneut für Impfungen: „Das Impfen bringt uns allen die Freiheit zurück.“

Unter den 16 Bundesländern hat nur Sachsen die Marke von 50 Prozent vollständig geimpfter Einwohnerinnen und Einwohner noch nicht erreicht – die dafür nötige Spritze haben dort bisher 49,3 Prozent bekommen. Spitzenreiter Bremen steuert mit nun 65,5 Prozent vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürger bereits auf die Zwei-Drittel-Marke zu.