Anzeige

Anzeige

Im Iran steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen weiter drastisch an. Am Freitag hat die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sogar die 3000er-Marke überschritten – so hoch, wie zu keinem anderen Zeitpunkt seit dem ersten Auftreten des Virus im Februar. Der Coronavirus-Beauftragte des Gottesstaats, Alireza Zali, sprach nun sogar von einer dritten Infektionswelle, auf die sich der Iran zubewegt. Der Guardian hatte darüber berichtet.

Infektionszahlen steigen zum dritten Mal stark an

Nach den jüngsten Zahlen, die am Freitag vom iranischen Gesundheitsministerium veröffentlicht wurden, waren in den vorangegangenen 24 Stunden 144 Menschen gestorben und 3049 neue Fälle registriert worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Todesfälle beläuft sich auf 23.952. Besonders schwere Ausbrüche gibt es inzwischen in 28 Provinzen des Landes – auch in der Hauptstadt Teheran.

Der Iran war eines der ersten Länder, in dem sich das Coronavirus ausbreitete. Bis Anfang Mai wurden die Infektionen weitestgehend unter Kontrolle gebracht, Anfang Juni gab es jedoch erneut einen Anstieg. Inzwischen wurden seit Beginn der Pandemie fast 420.000 Fälle registriert.

Anzeige

Gesundheitsminister rechnet im schlimmsten Fall mit 45.000 Toten

Vizegesundheitsminister Iradsch Harirchi warnte am Freitag, dass die Auswirkungen der Pandemie sich noch weiter verschlimmern könnten. “Das ganze Land ist auf Stufe Rot, nirgendwo ist man mehr sicher vor dem Coronavirus … wenn es so weitergeht, haben wir bald 45.000 Corona-Tote“, sagte Harirchi. Der einzige Weg, diesen Trend zu stoppen, seien die strikte Einhaltung der Corona-Vorschriften, insbesondere der Maskenpflicht, sowie mindestens 50 Prozent weniger Inlandsreisen.

Anzeige

Doch trotz der steigenden Infektionszahlen haben Schulen und Universitäten im Land wieder geöffnet. Eltern können selbst entscheiden, ob ihre Kinder am Unterricht teilnehmen oder zu Hause bleiben sollen. Um sich auf einen weiteren Anstieg der Fälle im Winter vorzubereiten, versprach der iranische Präsident Hassan Ruhani, dass das Gesundheitsministerium versuche, zusätzliche 10.000 Krankenhausbetten bereitzustellen.