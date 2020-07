Corona-Hotspot Südafrika: Krankenhäuser überlastet – Versorgungsengpässe bei Sauerstoff

Anzeige

Im Kampf gegen die Atemwegskrankheit Covid-19 wird in Kliniken in Südafrika zunehmend medizinischer Sauerstoff knapp. Dramatisch ist die Lage vor allem in der Provinz Gauteng, ein neuer Brennpunkt der Pandemie, wo Johannesburg und die Hauptstadt Pretoria liegen. Gesundheitsminister Zweli Mkhize besuchte am Freitag das Tshwane District Hospital in einem Vorort Pretorias und kündigte Maßnahmen an: In Zusammenarbeit mit der Industrie wolle man das Problem mit der fehlenden Sauerstoffversorgung anpacken und die Versorgung der Krankenhäuser verbessern.

"Sturm trifft jetzt ein": Südafrika gilt als einer der neuen Corona-Hotspots

Im Tshwane District Hospital ist angesichts steigender Fallzahlen auch Überbelegung ein Problem. Einige Patienten mussten in beheizte Zelte auf dem Parkplatz ausweichen. Dort lagen sie mitten im Winter der südlichen Hemisphäre unter dicken Decken. Hinzu kommt eine für das kommende Wochenende vorhergesagte Kaltfront mit erwarteten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Erst am Donnerstagabend hatte Südafrika mit 13.674 Coronavirus-Fällen so viele Neuinfektionen an einem Tag bestätigt wie noch nie. Bisher hat das am höchsten entwickelte Land auf dem afrikanischen Kontinent 238.339 Ansteckungen und 3720 Todesfälle verzeichnet – und gilt damit als einer der neuen globalen Krisenherde der Pandemie. Gesundheitsminister Mkhize bemühte Wettermetaphern, um den Ernst der Lage zu beschreiben: “Der Sturm, vor dem wir Südafrikaner anhaltend gewarnt haben, trifft jetzt ein”, sagte er diese Woche.

Krankenhäuser überlastet – über 8000 medizinische Fachkräfte in Afrika infiziert

Eine Krankenschwester am Johannesburger Chris Hani Baragwanath Hospital, das mit mehr als 3000 Betten als drittgrößtes Krankenhaus der Welt gilt, wollte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AP nur anonym zur dortigen Situation äußern. Mit dem Virus infizierte Neupatienten würden inzwischen in die gewöhnlichen Krankenstationen eingeliefert – die für Covid-19 bestimmten Abteilungen seien nämlich schon voll.

“Unser Hospital ist schon jetzt überlastet”, sagte sie. In den vergangenen zwei Wochen habe es einen Ansturm von Patienten gegeben. Und Tag für Tag steige die Zahl jener Kollegen, die positiv auf das Virus getestet würden – “selbst Leute, die nicht in den Covid-Stationen arbeiten”.

Schon mehr als 8000 medizinische Fachkräfte haben sich offiziellen Angaben zufolge in ganz Afrika infiziert – die Hälfte von ihnen in Südafrika. Zuletzt hat der afrikanische Kontinent die Marke von mehr als einer halben Million bestätigten Fällen überschritten. Doch Engpässe bei Material für Tests legen nahe, dass die wahre Zahl der Infektionen wohl noch viel höher ist.

Alkohol-Verkaufsverbot: Südafrika lockert schrittweise strengen Lockdown

Erst kürzlich hatte Südafrika einen der weltweit strengsten Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie, der sogar bis 1. Juni ein Verkaufsverbot für Alkohol vorsah, schrittweise gelockert. Inzwischen dürfen Lokale Gästen wieder Sitzplätze anbieten, und Religionsgemeinschaften sich wieder versammeln. Auch die Wirtschaft kranke und hätte sich daher wieder öffnen müssen, argumentierte die Regierung.

Doch inzwischen rufen nervöse Behördenvertreter in Gauteng nach einer Rückkehr zu strikteren Maßnahmen. Der Regierungschef der Provinz David Makhura nahm auch die Bürger in die Pflicht. Sie sollten Gesichtsmasken tragen, ihre Hände waschen und Abstandsregeln einhalten. “Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln”, mahnte Makhura – und räumte ein, dass bei ihm selbst das Corona-Virus nachgewiesen wurde. Er habe aber nur milde Symptome, sagte er.

Mangelnde Sauerstoffversorgung bereitet Sorgen

Warnzeichen gibt es zuhauf. Binnen einem Monat könnten in sämtlichen Provinzen keine Krankenhausbetten mehr zur Verfügung stehen, sagte Gesundheitsminister Mkhize. Und große Sorgen bereite nach wie vor die mangelnde medizinische Sauerstoffversorgung, sagte Guy Richards, Direktor für klinische Versorgung am Charlotte Maxeke Hospital in Johannesburg. Sogar ein so großes Krankenhaus wie das seinige habe Engpässe.

In einem Feldkrankenhaus in Johannesburg etwa sei keines der 450 Betten mit Sauerstoff ausgestattet, beklagt Lynne Wilkinson, eine Expertin für öffentliche Gesundheit. Sie gehört zu einem Netzwerk von Freiwilligen, das die Bereitstellung von 100 Sauerstoffkonzentratoren fordert. Es handelt sich dabei um Geräte, die Sauerstoff aus der Umgebungsluft anreichern. Nur sei deren Beschaffung ein Problem, weil sie vom Privatsektor aufgekauft würden, sogar von Einzelpersonen, erklärt Wilkinson. "Sie bewahren sie zu Hause auf."

Zwar sollen 800 neue Betten in dem Feldkrankenhaus gebaut werden. Und Gesundheitsminister Mkhize kündigte am Freitag an, dass dort außerdem 1000 "Sauerstoffplätze" eingerichtet werden sollen. Doch werde das Wochen dauern, sagt Wilkinson. Es gebe großen Zusammenhalt unter den freiwilligen Helfern, aber "die Patienten sind verängstigt, sehr, sehr verängstigt", ergänzte sie. "Wenn man nicht atmen kann und nicht sicher ist, dass man Sauerstoff kriegt, ist das eine sehr beklemmende Situation."