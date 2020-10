Virologen rund um Drosten: „Herdenimmunität ist unethisch und hochriskant”

Anzeige

Eine „humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe” sieht die Gesellschaft für Virologie kommen, sollten die vorbeugenden Maßnahmen wie Abstand halten und Alltagsmasken gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus aufgehoben werden. „Mit Sorge nehmen wir zur Kenntnis, dass erneut die Stimmen erstarken, die als Strategie der Pandemiebekämpfung auf die natürliche Durchseuchung großer Bevölkerungsteile mit dem Ziel der Herdenimmunität setzen”, schreiben die Virologen in einer Stellungnahme, die auch Christian Drosten unterzeichnet hat. Den Forderungen der Kritiker, darunter Maskenpflicht und Abstandsregeln ab sofort sein zu lassen, widerspricht die Gesellschaft für Virologie entschieden. Außerdem sei es nicht der richtige Weg, ältere Menschen im Ruhestand, die zur Risikogruppe gehören, vorbeugend komplett zu isolieren.

Man müsse nur Richtung europäischer Nachbarn schauen, um zu sehen, wie die Anzahl der Covid-19-Infizierten exponentiell steigt. Noch sei die 14-Tage-Inzidenz in Deutschland zwar mit 47 bestätigten Fällen pro 100.000 Einwohnern relativ moderat. Doch regen die Virologen zum vorausschauenden Denken und Handeln an. Wegen der „explosiven Infektionsdynamik" an allen Hotspots in Europa sei zu befürchten, dass ab einem bestimmten Wert die Kontrolle über das Infektionsgeschehen verloren ginge.

Familienfeiern und Hochzeiten in der Kritik

Ab bestimmten Werten ließen sich lokale Ausbrüche des Virus dann nicht mehr nachverfolgen. Dementsprechend sei es nicht mehr möglich, potenziell Erkrankte strikt zu isolieren. In der Folge könne sich das Virus unkontrolliert ausbreiten, auch unter Menschen, die zur Risikogruppe zählen. Zu Ende gedacht bedeute dieses Worst-Case-Szenario, dass das Gesundheitssystem schnell überlastet wäre – darunter litten auch Menschen, die wegen anderer Erkrankungen als Covid-19 medizinische Hilfe bräuchten. In Deutschland könne das schon bei weit unter 20.000 Neuinfektionen pro Tag der Fall sein. Denn schon jetzt fehlten Intensivpflegekräfte.

Als Hauptgrund für die steigenden Fallzahlen hierzulande sehen die Virologen Familienfeste und Hochzeitsfeiern. Deshalb infizierten sich momentan vor allem junge Menschen mit dem Coronavirus. Jedoch: Die Virologen beobachten, dass auch ältere sich zunehmend ansteckten und im Krankenhaus landeten.

Schäden schlimmer als Vorbeugung

„Selbstverständlich erkennen wir die enorme Belastung der Bevölkerung durch die einschneidenden Eindämmungsmaßnahmen an”, schreiben die Virologen. Doch die Schäden, sollten sich Menschen unkontrolliert mit Covid-19 anstecken, seien weitaus schlimmer. Die Zahl der Todesopfer würde außerdem massiv ansteigen, selbst wenn ältere Menschen im Ruhestand strikt zu Hause blieben. „Es gibt noch weitere Risikogruppen, die viel zu zahlreich, zu heterogen und zum Teil auch unerkannt sind, um aktiv abgeschirmt zu werden”, erklären die Virologen. Außerdem litten einige Menschen nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung an Spätfolgen, die die Lebenserwartung vermutlich stark einschränkten. Wie lange man nach einer Infektion immun bleibe, sei zudem noch nicht klar.

Herdenimmunität: Unethisch und riskant

„Der Vorstand der Gesellschaft für Virologie hält das Anstreben der Herdenimmunität ohne Impfung für unethisch sowie medizinisch, gesellschaftlich und damit auch ökonomisch hochriskant”, schreiben die Wissenschaftler. Dennoch respektierten sie abweichende Haltungen. Kontroverse Diskussionen seien „Wesensmerkmal der Wissenschaft und der Demokratie”.

Zu den Unterzeichnern der Stellungnahme zählen Dr. Marco Binder vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg, Prof. Dr. Melanie Brinkmann von der Technischen Universität Braunschweig, Prof. Dr. Christian Drosten von der Charité in Berlin, Prof, Dr. Isabella Eckerle vom Universitätsklinikum Genf, Prof. Dr. Beate Sodeik von der Medizinischen Hochschule Hannover und Prof. Dr. Friedemann Weber von der Justus-Liebig-Universität Gießen.