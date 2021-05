Kita-Studie: Kinder infizieren sich seltener als Erzieher

Anzeige

Anzeige

Würzburg. Kitas zählen inzwischen zu den Orten, an denen es vermehrt zu Corona-Ausbrüchen kommt. Dabei sind es nicht die Kinder, die sich häufig mit dem Virus infizieren, sondern vielmehr das Betreuungspersonal in den Einrichtungen, wie Wissenschaftler der Universität und des Universitätsklinikums Würzburg jetzt herausgefunden haben. Sie sprechen sich dafür aus, Kitakinder und Erzieher regelmäßig zu testen, um Infektionen schnell erkennen zu können.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Zwei Corona-Testverfahren werden in den Kitas durchgeführt

Anzeige

Die Forscher hatten bei der sogenannten Wü-KiTa-CoV-Studie rund 1000 Kinder im Alter bis zu sechs Jahren sowie deren Betreuer aus neun Kitas der Stadt Würzburg zwischen Oktober 2020 und März 2021 regelmäßig auf Sars-CoV-2 getestet. „Wir wollten im Rahmen unserer Untersuchungen in erster Linie die Akzeptanz und die Durchführbarkeit verschiedener Testmethoden zum frühzeitigen Nachweis von Infektionen mit dem neuen Coronavirus ermitteln“, sagte Prof. Oliver Kurzai, Mikrobiologe an der Universität Würzburg.

Dafür nutzten sie zwei Testverfahren: Zum einen wurden alle Kinder und Erzieher bis zu zweimal pro Woche in den Kitas auf das Coronavirus getestet. „Wir haben entweder vor Ort Nasenabstriche durch geschultes Studienpersonal durchgeführt oder Mundspülwasserproben eingesammelt, die von den Teilnehmenden selbständig zu Hause entnommen und anschließend in die Kita mitgebracht wurden“, erklärte Prof. Johannes Liese, Kinder- und Jugendmediziner am Universitätsklinikum Würzburg. Zum anderen wurden Tests bei Kindern, Beschäftigten und deren Haushaltsmitgliedern nur durchgeführt, wenn sie Erkältungssymptome zeigten.

Anzeige

Studie soll im Mai fortgesetzt werden

Dabei fand die zweimal wöchentliche Entnahme von Mundspülwasser im häuslichen Umfeld die größte Zustimmung unter den Studienteilnehmern. In den Untersuchungsergebnissen heißt es ferner: „Kinderbetreuungseinrichtungen und die dort betreuten Kleinkinder spielen in dieser Phase der Pandemie keine wesentliche Rolle in der Verbreitung des Virus.“ Bei den regelmäßigen Corona-Tests in den Einrichtungen stellten die Forscher gerade einmal eine Sars-CoV-2-Infektion bei einem Kind fest, dagegen hatten sich die Beschäftigten häufiger infiziert. „Das spricht dafür, dass ein Impfangebot für diese Berufsgruppen auch aus infektionspräventiven Gründen sinnvoll ist.“

Anzeige

Bei den Tests von symptomatischen Personen, den sogenannten „Testungen auf Wunsch“, seien zwar mehr Infektionen pro durchgeführtem Test erkannt worden, dennoch sei die Methode „weniger gut dazu geeignet, Infektionsketten in Kitas zu unterbrechen, da der Nachweis zu spät erfolgt, um die Weiterverbreitung rechtzeitig aufzuhalten“, teilten die Forscher mit. Die Wü-KiTa-CoV-Studie soll im Mai fortgesetzt werden. „Neben einem direkten Vergleich der Akzeptanz und Effizienz von Antigen-Schnelltest und PCR-Test steht bei dieser Studie die Frage nach der Tauglichkeit für einen großflächigen Einsatz der Testmethoden im Vordergrund“, sagte Kinder- und Jugendmediziner Liese.