Verband: Fast jeder zweite PCR-Test in Deutschland positiv

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland erreichen täglich neue Höchstwerte. Entsprechend viel wird hierzulande auch getestet. In der vergangenen Woche insgesamt 2.477.154 PCR-Tests durchgeführt, wie der Labor­verband der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag in einer Pressemitteilung mitteilte. Die bundesweit errechnete Positivrate stieg auf nunmehr 45,1 Prozent an (Vorwoche: 41,1 Prozent).

In vielen Bundesländern sind dem Verband zufolge bereits mehr als die Hälfte aller ausgewerteten Proben positiv. Insgesamt habe es in der Woche vom 31. Januar bis 6. Februar 1.117.950 positive PCR-Befunden und damit einen neuen Höchstwert gegeben. In der Vorwoche waren noch rund 1.002.149 PCR-Tests positiv. „Je höher der Positivenanteil bei gleichzeitig anhaltend hohen Fallzahlen ist, desto höher wird die Anzahl unerkannter Infizierter in einer Population berechnet (Untererfassung)“, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) zu dem Thema im jüngsten Corona-Wochenbericht.

Seit Jahresbeginn wurden die wöchentlichen Testkapazitäten um 30 Prozent erhöht

Der ALM-Vorsitzende Michael Müller betont, dass trotz der hohen Auslastung von 93 Prozent alle beauftragten PCR-Untersuchungen durchgeführt werden konnten. „Das stimmt uns weiter zuversichtlich, auch den durch die Omikron-Welle entstehenden enormen Testbedarf zu bewältigen: Wir schaffen das gemeinsam!“, so Müller. Die medizinischen Labore können ihre Testkapazität für die laufende Woche sogar noch um weitere 4 Prozent auf nun circa 2,76 Millionen PCR-Tests ausbauen, heißt es in der Pressemeldung.

„Mit den aktuell verfügbaren PCR-Testkapazitäten können wir, trotz der erheblichen Belastung in den medizinischen Laboren, noch alle Untersuchungen zeitgerecht durchführen. Allein in den ersten Wochen des Jahres haben die Labore die wöchentlichen Kapazitäten um rund 30 Prozent erhöht“, fügt Nina Beikert, Mitglied im Vorstand des ALM, hinzu. Dies sei jedoch nur mit einer entsprechenden Planbarkeit möglich. „Die Labore beobachten die Entwicklung der Pandemie kontinuierlich und agieren hier mit Weitblick“, so Beikert.