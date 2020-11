Corona-Fallzahlen: Teil-Lockdown stoppt den Anstieg – aber nur im Westen

Anzeige

In Gesamtdeutschland konnte der Anstieg der neuen Covid-19-Fälle zuletzt zumindest gestoppt werden. Lag die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bundesweit Mitte November bei 155, so ist der Inzidenz-Wert zuletzt leicht auf 139 gesunken. Allerdings verbergen sich hinter diesem Durchschnittswert unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Regionen. Während die westdeutschen Bundesländer den Wert senken oder zumindest stabilisieren konnten, stiegen die Fallzahlen in den ostdeutschen Ländern mit Ausnahme Berlins teils deutlich an. Mit Hildburghausen und der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge liegen zwei Landkreise aus dem Osten an der Spitze der Corona-Rangliste.

Wählen Sie in der folgenden Grafik “Tabelle” aus, um sich die komplette Rangfolge ansehen zu können. Klicken Sie auf “Verlauf” für die Entwicklung in allen Kreisen und kreisfreien Städten.





Nach wie vor sind viele Regionen in Bayern betroffen: Mit Passau, Günzburg, Freyung-Grafenau, Augsburg und Hof landen gleich fünf bayerische Kreise und kreisfreie Städte in den Top Ten. Doch insgesamt stieg die Zahl der Neuinfektionen in dem südlichen Bundesland nicht weiter an: Im Vergleich zur Vorwoche hat Bayern den Inzidenz-Wert um drei Prozent verringert. Einen größeren Rückgang verzeichnete das Saarland (–22 Prozent), Hamburg (–21), Bremen (–12), Schleswig-Holstein (–12), Rheinland-Pfalz (–6) und Nordrhein-Westfalen (–5). Auch die übrigen westdeutschen Bundesländer und Berlin landeten leicht im Minus.

Sämtliche ostdeutschen Flächenländer hingegen meldeten steigende Corona-Fallzahlen. Thüringen (+39), Sachsen-Anhalt (+22), Brandenburg (+17), Mecklenburg-Vorpommern (+11) und Sachsen (+10) lagen spürbar über den Werten der Vorwoche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) errechnet hat. Im RKI-Situationsbericht von heute heißt es: “Der Zuwachs ist nicht allein auf vergleichsweise geringe Fallzahlen zurückzuführen, bei denen kleine Zunahmen zu großen Anteilen führen. Bundesländer wie das Saarland und Schleswig-Holstein mit ähnlich kleinen Fallzahlen sehen eine Abnahme von 12 bis 22 Prozent. In Sachsen und Thüringen ist ein kontinuierlicher Anstieg der Inzidenz zu beobachten.”

Nähe zu Tschechien könnte Ausbreitung begünstigen

Der Freistaat Sachsen liegt mit 194 erkannten Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen nur noch knapp hinter Berlin (198) und vor Bayern (178). Die genauen Gründe für die zweigeteilte Entwicklung in Ost- und Westdeutschland während des Teil-Lockdowns kennt keiner, denn die Orte der Ansteckungen sind größtenteils unbekannt. Eine Rolle könnte der Altersdurchschnitt der Bevölkerung spielen, der in Ostdeutschland über dem Durchschnitt in Gesamtdeutschland liegt. Sobald das Virus in Seniorenheimen auftaucht, steigen die Fallzahlen in der Regel schnell an. Auch könnte in Sachsen, ähnlich wie in Ostbayern die Nähe zur Tschechischen Republik die Ausbreitung des Virus begünstigen. Kaum ein Land ist derzeit stärker von der Pandemie betroffen als das Nachbarland. Darüber hinaus halten Mediziner auch mangelndes Bewusstsein für die Gefahr für einen möglichen Grund der rapiden Ausbreitung. Gerade weil Sachsen und Thüringen im Frühjahr relativ glimpflich durch die erste Welle gekommen sind, könnten nun manche die gebotene Vorsicht vermissen lassen.