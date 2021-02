Lehrergewerkschaft fordert wöchentliche Veröffentlichung von Corona-Fällen in Schulen

Anzeige

Berlin, Essen. Mit Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts plädiert der Verband Bildung und Erziehung (VBE) für eine lückenlose Erfassung aktueller Covid-19-Fälle an Schulen. „Es muss streng kontrolliert werden, was die Öffnungen der Schulen für eine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen haben“, sagte der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft, Udo Beckmann, den Zeitungen der Essener Funke Medienggruppe (Donnerstag). „Transparenz zu schaffen, kann in dieser Situation nur hilfreich sein.“ Damit würde das Vertrauen der Lehrkräfte und Eltern zurückgewonnen, die sich und die Schülerinnen und Schüler momentan nicht ausreichend geschützt sehen.

Infektionen wöchentlichen melden

Beckmann forderte die Kultusminister der Länder auf, die zwischenzeitlich eingestellten „schulstatistischen Informationen zur Covid-19-Pandemie“ ab sofort wieder wöchentlich zu veröffentlichen: „Um frühzeitig zu erkennen, was in den Schulen passiert und wie viele Neuinfektionen auftreten.“ Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte im November begonnen, diese Statistiken im 7-Tages-Rhythmus auf der KMK-Website zu dokumentieren. Doch mit dem erneuten Lockdown und Schulschließungen wurde dieser Service Mitte Dezember vorerst ausgesetzt.

Verantwortungsvoller Umgang entscheidend

„Ich bleibe dabei: Es geht nicht darum, wer am schnellsten und am weitgehendsten öffnet, sondern wer dies verantwortungsvoll tut und demnach auch mit dem Blick auf die evaluierten Erkenntnisse“, erklärte der Lehrervertreter. Es sei wichtig zu wissen, ob schon die ersten Lockerungsschritte an den Schulen zu einer signifikanten Änderung des Infektionsgeschehens führten. „Deshalb muss die Statistik entsprechend der jetzt in der Schule unterrichteten Schülerinnen und Schüler weitergeführt werden“, betonte Beckmann.

Die hohe Priorität, die den Öffnungsschritten im Bildungsbereich zugewiesen wurde, zeige sich bisher nur eingeschränkt an den ergriffenen Infektionsschutzmaßnahmen, kritisierte der VBE-Vorsitzende. Tragfähige Öffnungskonzepte einschließlich der Ausstattung des Personals und bedürftiger Schüler mit Schutzmasken gebe es vielerorts nicht. „Es wäre also nicht verwunderlich, wenn das Infektionsgeschehen durch die Schulöffnungen wieder zunimmt“, so Beckmann.