Corona-Fälle bei Olympia 2021: Übersicht der bekannten Infektionen in Tokio

Während der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie findet vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio die nächste sportliche Großveranstaltung des Jahres statt: die Olympischen Sommerspiele. Bei den Wettkämpfen in Tokio treten mehr als 11.000 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt gegeneinander an. In so einer Situation besteht für Olympia bei einem infektiösen Erreger wie Sars-CoV-2 das Risiko, dass sich das Virus auch im olympischen Dorf verbreitet. Aufgrund der Corona-Pandemie werden keine Zuschauer und Zuschauerinnen zugelassen. Dennoch wurden bereits einige Corona-Fälle bei Olympia gemeldet.

Notstand in Tokio während der Spiele

Die Corona-Lage in Japan ist angespannt: Für die Olympia-Stadt Tokio wurde vor dem Turnier aufgrund steigender Infektionszahlen ein Notstand ausgerufen, der bis Ende August gelten wird. Die Impfquote des asiatischen Inselstaats liegt deutlich unter dem Niveau in der Europäischen Union.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) machte den Athletinnen und Athleten vor Olympia ein Impfangebot mit einem chinesischen Corona-Impfstoff. Dieser ist allerdings in der EU und anderen Ländern weltweit nicht zugelassen – weshalb das Angebot auf wenig Interessierte stieß.

Kritisiert wurde ferner das geänderte Playbook des IOC, das allen Teilnehmenden zur Unterschrift zugeschickt wurde. Darin sollen sich die Athletinnen und Athleten bereit erklären, „auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung“ an Olympia teilzunehmen. Das schließe schwere körperliche Verletzungen oder Todesfälle mit ein, auch im Zusammenhang mit Corona. So will sich das IOC vor Schadenersatzforderungen schützen. Dass nicht alle Athletinnen und Athleten bei Olympia vor einer Corona-Infektion geschützt sind, zeigt sich bereits. Der deutsche Pharmakologe Fritz Sörgel kritisierte: Wer behaupte, „die Olympischen Spiele seien sehr sicher, lügt die Menschen an“.

23. Juli: 19 weitere Corona-Infektionen am Tag der Olympia-Eröffnungsfeier

Am Tag der Eröffnungsfeier wurde ein neuer Corona-Rekord bei den Olympischen Sommerspielen gemeldet: Insgesamt registrierten die Organisatoren am Freitag 19 weitere Corona-Fälle bei Olympia, so viele wie an keinem anderen Tag zuvor. Betroffen sind drei Athletinnen und Athleten, die nicht aus Japan stammen. Genauere Angaben über das Herkunftsland oder die Sportdisziplin der Infizierten machte das Komitee nicht. Auch die Kontaktpersonen der Infizierten werden sich in Quarantäne begeben müssen. Damit stieg die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106.

Corona-Fälle vor Olympia

Im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2021 kam es seit 1. Juli zu insgesamt 87 positiven Corona-Tests bei Olympia-Beteiligten. Allein am letzten Tag vor der Olympia-Eröffnungsfeier gab es zwölf weitere Corona-Fälle. Betroffen war auch der russische Schwimm-Europameister sowie ein weiterer Athlet. Im Vorfeld hatte sich bereits der tschechische Beachvolleyballer Ondrej Perusic mit Corona infiziert. Die ebenfalls aus Tschechien stammende Beachvolleyballerin Marketa Slukova kann aufgrund einer Corona-Infektion nicht antreten, weshalb das deutsche Duo Laura Ludwig / Margareta Kozuch bereits einen Sieg gutgeschrieben bekam.

Insgesamt haben sich einige Athletinnen und Athleten vor dem Turnier in Japan mit Corona infiziert und können daher nicht an Olympia teilnehmen. Das traf unter anderem auch die Britin und Sportschützin Amber Hill, die als Weltranglistenerste Ambitionen auf die Goldmedaille hat. Nun startet Olympia ohne Hill.