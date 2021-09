Curevac strebt Impfstoff-Zulassung an – aber Fachleute sehen keinen Zusatznutzen

Anzeige

Die Tübinger Firma Curevac hat aktualisierte Daten zur Wirksamkeit seines Impfstoffkandidaten „CVnCoV“ veröffentlicht. Die Effektivität des mRNA-Vakzins zum Schutz vor Covid-19 bleibt demnach auf einem viel niedrigeren Niveau als die bereits zugelassenen Impfstoffe in Deutschland. Fachleute sprechen von enttäuschenden Ergebnissen. Curevac hat indes angekündigt, in „engem Kontakt“ mit der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zu stehen – und sich weiterhin um eine Zulassung bemühen zu wollen.

Rund 40.000 Probandinnen und Probanden aus zehn Ländern in Lateinamerika und Europa haben an der Zulassungsstudie teilgenommen. In der nun erstmals öffentlich bei „The Lancet“ als Preprint publizierten Auswertung ist nun von einer Gesamteffektivität von 48,2 Prozent die Rede. Eine Zulassung bei der EMA könnte damit aber problematisch werden. Denn der Wert liegt unterhalb der Grenze von 50 Prozent, welche die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Kriterium für eine Zulassung angibt.

Curevac-Impfstoff kann mit Biontech und Moderna nicht mithalten

Im Vergleich zu den bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffen fallen die Ergebnisse deutlich schlechter aus. Die Effektivität für das Mittel von Moderna liegt bei 95 Prozent und das Vakzin von Biontech bei 94 Prozent. „Selbst Vektorimpfstoffe wie Vaxzevria (Astrazeneca) schnitten hier mit einer Effektivität von 62 Prozent in der Zulassungsstudie besser ab“, sagte der Infektiologe und Chefarzt Prof. Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing. „Insgesamt sind daher die aktualisierten Daten für CVnCoV enttäuschend.“

Die Studiendaten hält der Mediziner „in der derzeitigen Form für nicht ausreichend und nicht überzeugend genug, um eine Zulassung für eine Impfung gegen Covid-19 auszusprechen“. Es fehlten bedauerlicherweise auch noch entscheidende Daten zur Immunantwort. Es sei kein Zusatznutzen erkennbar.

Ähnlich sieht das Prof. Oliver A. Cornely, Infektiologe an der Uniklinik Köln. „Ich bin da pessimistisch, aber es ist ein sehr komplexer Sachverhalt“, sagte der Oberarzt. „Wenn sich zukünftig Varianten durchsetzen würden, bei denen gerade dieser Impfstoff wirksamer wäre als andere, dann gäbe es eine Anwendung.“ Das sei aber eher eine Eventualität.

Eigentlich hat Curevac bis Ende Juni mit einer Zulassung gerechnet. Der Impfstoff befindet sich bereits seit Februar 2021 im sogenannten Rolling-Review-Verfahren der EMA. Der Hersteller übermittelt dabei kontinuierlich Daten aus den Zulassungsstudien an die Zulassungsbehörde. Das dauert bei Curevac aber wesentlich länger als bei den vorangegangenen Impfstoffen der Konkurrenten Biontech und Moderna.

Die EU-Kommission hatte bei Curevac bereits Impfdosen vorbestellt. Sie verpflichtet sich beim Hersteller aber nur zum Kauf, wenn eine europäische Zulassung durch die EMA erteilt wird. Ein offizieller Zulassungsantrag liegt dort jedoch bisher nicht vor.