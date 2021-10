Corona: China lässt Millionenstadt Lanhzou zum fünften Mal durchtesten

Wer regiert die Welt?

Am Wochen­ende treffen sich die Regie­rungs­chefs der G20 in Rom. Für die schei­dende Kanz­lerin Angela Merkel ist es der letzte große Gipfel, für US-Präsident Joe Biden der erste. Viele Kräfte­verhält­nisse in der Welt werden jetzt neu ausgelotet.