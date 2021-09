Brasilien startet Booster-Impfung – doch viele warten noch auf die zweite Dosis

Anzeige

São Paulo. Die Brasilianerin Diana dos Santos hat zwei Injektionen mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac erhalten. Wie viele andere ältere Menschen im Land ist sie skeptisch, ob das Vakzin gegen die hochansteckende Delta-Variante wirkt. Die 71-Jährige, die in Maré, einem von einkommensschwachen Familien bewohnten Stadtteil von Rio de Janeiro lebt, hat Diabetes und musste wegen eines Herzleidens im Krankenhaus behandelt werden. Sie weigert sich, ihr Haus zu verlassen, bis sie eine Booster-Impfung, eine dritte Spritze, erhält.

„Ich kann nicht rausgehen wie bisher, und ich habe weiter Angst“, sagt sie mit Bezug auf Corona. Mit einer dritten Dosis werde sie sich sicherer fühlen. Und wie es aussieht, muss Dos Santos nicht mehr lange darauf warten.

Erst 30 Prozent der Brasilianer zweifach geimpft

Mehrere brasilianische Städte haben mit Auffrischungsimpfungen zum besseren Schutz vor der Delta-Variante begonnen – obwohl die meisten Menschen im Land noch auf ihre zweite Dosis warten. Rio, das derzeit Brasiliens Epizentrum der Variante ist und einen hohen Anteil älterer Einwohner und Einwohnerinnen hat, bietet seit vergangenem Mittwoch Booster-Shots an, die nordöstlichen Städte Salvador und Sao Luis tun das bereits seit einer Woche. Die bevölkerungsreichste Stadt São Paulo steigt am (heutigen) Montag ein, der Rest des Landes folgt eine Woche später.

Weltweit zählen Frankreich, Israel, China und Chile zu den Staaten, die bereits manche ihrer Senioren und Seniorinnen mit einer dritten Dosis versorgen, aber in diesen Ländern sind mehr Menschen zwei Mal geimpft worden als die 30 Prozent in Brasilien. Der Forschungseinrichtung Datafolha zufolge haben etwa neun von zehn Brasilianern und Brasilianerinnen den Ärmel hochgeschoben oder planen es, aber für die meisten ist es bislang bei einer Injektion geblieben. Die US-Regierung hat Booster-Impfungen ab dem 20. September angekündigt, aber das könnte sich vorerst auf jene Einwohner und Einwohnerinnen beschränken, die das Pfizer-BionTech-Vakzin erhalten haben.

Unsicherheit über Delta-Variante führt zu Booster-Impfungen

Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle ist in Brasilien in den vergangenen zwei Monaten zurückgegangen, 621 Tote wurden in der Sieben-Tage-Periode vom 27. August bis 2. September gemeldet – das liegt weit unter den Zahlen vom April mit seinerzeit mehr als 3000 Todesfällen binnen sieben Tagen.

Verbreitete Unsicherheit über die Wirksamkeit des Sinovac-Vakzins gegen die Delta-Variante hat die Behörden nun zum Start der Booster-Impfungen veranlasst, dabei meinen manche Experten und Expertinnen, dass genau wegen dieser Variante das Tempo von Drittimpfungen verlangsamt werden sollte – zugunsten von Zweitimpfungen für die vielen, die noch darauf warten. Studien legen nahe, dass eine Dosis nicht gegen die Delta-Variante schützt, aber zwei in fast allen Fällen ernste Erkrankungen oder gar den Tod verhindern.

Epidemiologin: Nicht gleiche Fehler wie bei Gamma-Variante wiederholen

Ethel Maciel, eine Epidemiologin und Professorin an der Federal University of Espirito Santo, warnt vor einer Wiederholung früherer Fehler. Das Vorantreiben von Booster-Shots in diesem frühen Stadium erinnere an die Sorglosigkeit, mit der man der Gamma-Variante begegnet sei, die im Frühjahr in der Amazonas-Stadt Manaus wütete und dann eine neue landesweite Welle antrieb. Brasilien hat bislang mehr als 580.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert, das ist weltweit der achte Rang in Relation zur Bevölkerungsgröße.

„Es scheint, als ob wir uns im selben Film befinden, dieselben Fehler begehen“, sagt Maciel. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das, was sich in Rio tut, zu einer größeren Zahl ernsterer Fälle im Rest des Landes führt.“ Delta ist bereits die dominierende Variante im Bundesstaat Rio de Janeiro, wurde dem Wissenschaftsministerium zufolge in 86 Prozent der Covid-19-Patienten entnommenen Proben entdeckt. In acht Gemeinden sind die Intensivstationen bereits voll belegt, wenn auch bislang nur wenige Todesfälle registriert wurden.

Zweifel am chinesischen Impfstoff Sinovac

Die Behörden in São Paulo erwarten eine ähnliche Entwicklung innerhalb von Wochen. Am vergangenen Dienstag wurde hier der erste Todesfall im Zusammenhang mit Delta bestätigt – eine 74-jährige Frau, die zwei Sinovac-Impfungen bekommen hatte. Weltweit halten sich Zweifel an der Wirksamkeit chinesischer Vakzine, insbesondere angesichts der rasanten Ausbreitung der Delta-Version, die mittlerweile in vielen Ländern dominiert. Die chinesischen Behörden versichern, dass der Impfstoff gegen Delta schützt, vor allem schwere Erkrankungen und damit Krankenhaus-Aufenthalte verhindere.

Dennoch hat Brasiliens Gesundheitsminister Marcelo Queiroga am 25. August mitgeteilt, dass ab dem 15. September Menschen im Alter von 70 Jahren und darüber oder mit geschwächtem Immunsystem eine dritte Impfdosis erhalten können – vorzugsweise mit dem Pfizer-BionTech-Vakzin. Expertinnen wie Carla Domingues, frühere Koordinatorin des brasilianischen Impfprogramms, warnen, dass das zu einem Impfstoffmangel im Land führen werde.

WHO: Ärmeren Länder können meist nicht einmal erstimpfen

Generell gibt es Stimmen, die Booster-Shots zu diesem Zeitpunkt für unangebracht halten, weil viele ärmere Länder nicht einmal über genügend Impfstoffe für erste Injektionen verfügen. So hat der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zu einem Booster-Moratorium aufgerufen, damit jene Länder, die am stärksten hinterherhinkten, aufholen könnten.

Aber das überzeugt die 97-jährige Maria Menezes in Rio nicht. Sie will eine dritte Impfung, aus ihrem Haus gehen können, in die Umgebung, in der sie seit sieben Jahrzehnten wohnt, wie ihre Tochter Cristina França schildert. „Ihr Leben wird sich nach der dritten Dose nicht viel ändern, denn sie ist jetzt gebrechlicher, aber sie wird in mehr Ruhe leben.“