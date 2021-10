Corona-Auffrischungsimpfungen: Brauchen unter 70-Jährige die dritte Dosis?

Anzeige

Anzeige

Das Angebot der Booster-Impfung wird bisher nur wenig wahrgenommen. Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland haben sich inzwischen ein drittes Mal gegen Covid-19 impfen lassen. Dabei scheinen die Boosterimpfungen für den weiteren Verlauf der Pandemie von entscheidender Bedeutung zu sein: Sie sollen im Körper verstärkende Immunreaktionen auslösen, um so einem nachlassenden Impfschutz entgegenzuwirken, wie Forscherinnen und Forscher ihn in mehreren Studien beobachten konnten.

In Deutschland haben laut Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz alle Menschen ab 60 Jahren Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung – ebenso wie Immungeschwächte, Mitarbeitende im Gesundheitswesen und Bewohnerinnen und Bewohner von Pflege- und Altenheimen. Sechs Monate nach der Zweitimpfung sollen sie eine dritte Dosis eines mRNA-Impfstoffs von Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten. Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine dritte Impfung all denjenigen, die ein erhöhtes Risiko für eine Ansteckung oder einen schweren Krankheitsverlauf haben. Allerdings hat die Kommission die Altersschwelle für eine generelle Booster-Impfempfehlung höher angesetzt: Nicht allen über 60-Jährigen rät sie zu einer Auffrischungsimpfung, sondern allen über 70 Jahren.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Doch was ist mit all den anderen, die jünger sind als 60 beziehungsweise 70 Jahre, die gesund sind und deren Zweitimpfung bereits oder bald sechs Monate zurückliegt? Sollten oder können sie sich ebenfalls ein drittes Mal impfen lassen?

Das Problem mit den High- und Low-Respondern

Jüngere Menschen haben bislang keinen grundsätzlichen Anspruch auf eine Boosterimpfung. Es gibt jedoch Ausnahmen – etwa wenn sie unter einer Immunschwäche leiden oder wenn sie Kontakt zu Risikopersonen haben.

Dass Auffrischungsimpfungen für jüngere, kerngesunde vollständig Geimpfte von der Stiko und den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern nicht empfohlen werden, bedeutet jedoch nicht, dass eine dritte Dosis bei ihnen vollkommen nutzlos wäre. Denn auch bei ihnen lässt der Impfschutz mit der Zeit nach.

Anzeige

Hinzu kommt, dass es sogenannte High- und Low-Responder gibt – das heißt, Personen, die mal mehr, mal weniger gut durch die Impfungen vor dem Coronavirus geschützt sind. Vor allem Low-Responder, deren Immunsystem durch die Impfungen kaum angeregt wurde und die folglich noch schwere Krankheitsverlauf entwickeln können, würden von einer Auffrischungsimpfung profitieren.

Immunologe: Impfempfehlung für Ältere notwendig

Trotzdem halten Experten wie der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), Reinhold Förster, das Vorgehen der Stiko für richtig, die Auffrischungsimpfungen zunächst den über 70-Jährigen zu empfehlen. „Die Entscheidung der Stiko zu den Auffrischungsimpfungen war richtig“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Denn gerade ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, wenn sie nicht ausreichend vor dem Virus geschützt sind.

Der Immunologe glaubt jedoch, dass es bald eine Aktualisierung der Booster-Impfempfehlung brauchen könnte. „Wir müssen weiterhin extrem wachsam bleiben“, mahnte er. „Sobald die Zahlen weiter steigen, besser noch bevor sie stark zunehmen, braucht es eine Impfempfehlung für Menschen über 60 Jahren, vielleicht sogar über 50 Jahren.“

Israel impfte großflächig ein drittes Mal gegen Corona

Anzeige

Dass auch diese Altersgruppen von einer Auffrischungsimpfung profitieren könnten, zeigt eine Studie aus Israel, die im Fachmagazin „The New England Journal of Medicine“ veröffentlicht wurde. Sie kam Anfang Oktober zu dem Ergebnis, dass bei zweifach geimpften über 60-Jährigen mehr als zehn Mal so viele Infektionen und knapp 20 Mal mehr schwere Erkrankungen auftraten als bei dreifach Geimpften.

Israel hatte Ende Juli mit den Auffrischungsimpfungen begonnen, als die Zahl der Neuinfektionen rapide gestiegen war. Mit einer dritten Dosis des mRNA-Impfstoffs von Biontech/Pfizer ist es Israel schließlich gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus wieder unter Kontrolle zu bringen.

„Die Auffrischungsimpfungen waren in Israel umfassend erfolgreich“, sagt auch Förster. „Sie konnten einen erneuten Lockdown im Land verhindern.“ Allein von den 70- bis 79-Jährigen sind in Israel rund 82 Prozent dreimal geimpft, wie sich aus dem Corona-Dashboard des israelischen Gesundheitsministeriums ablesen lässt. Auch in den jüngeren Altersgruppen haben viele bereits eine dritte Impfung erhalten. So hat etwa jeder Dritte Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine Auffrischungsdosis bekommen.

In Deutschland fehlen hingegen noch Daten zu den Impfquoten in den einzelnen Altersgruppen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt derzeit nur die Gesamtzahl der Auffrischungsimpfungen an. Die Behörde teilt hierzu auf Anfrage des RND mit: „Eine feinere Aufschlüsselung ist derzeit nicht möglich.“

Ein „Correlate of Protection“ fehlt

Doch nicht nur mangelt es an Daten zu den Impfquoten in den einzelnen Altersgruppen, es fehlt grundsätzlich auch ein sogenanntes „Correlate of Protection“. Gemeint ist ein bestimmter Schwellenwert, ab dem Personen als sicher geschützt gelten. Im Fall von Corona bedeutet das: Es gibt keine Konzentration an Antikörpern, ab der sich sicher sagen lässt, dass jemand vor dem Virus geschützt ist.

Das macht es den Ärztinnen und Ärzten schwierig, einzuschätzen, ob ihre Patientinnen und Patienten noch ausreichend vor dem Coronavirus geschützt sind oder nicht. Gäbe es einen solchen Schwellenwert, ließe sich leicht ein Zeitpunkt bestimmen, ab dem es eine Boosterdosis braucht. „Es steht zu befürchten, dass dies noch für sehr lange Zeit so sein wird“, so Förster, „weil einfach viele Faktoren Einfluss nehmen.“ Die Auffrischungsimpfung bleibt für die Ärztinnen und Ärzte – wie auch für die Geimpften – somit eine Nutzen-Risiko-Abwägung.