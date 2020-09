Anzeige

Anzeige

Junge Menschen sind nicht per se gegen schwere Corona-Verläufe gefeit. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie, die Forscher der Universität Harvard in Cambridge (Massachusetts) jetzt auf der Fach-Plattform Jama Network veröffentlicht haben. Die Wissenschaftler untersuchten junge Erwachsene zwischen 18 und 34 Jahren, die zwischen dem 1. April und dem 30. Juni aus amerikanischen Krankenhäusern entlassen worden waren. Ihre Daten waren in der Premier Healthcare Database, enthalten, einer Krankenhaus-Datenbank, in der 1030 Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sowie mehr als 8 Millionen Patientenzugänge jährlich vermerkt sind.

Zur Methodik erwähnen die Forscher um den Herzspezialisten Scott D. Solomon vom Brigham and Women’s Hospital in Boston (MA), dass ausschließlich Patienten Teil der Studie waren, die mit der Diagnose Covid-19 aufgenommen worden waren.

ZUM THEMA 37 Infektionen: Reiserückkehrerin als Superspreaderin in Garmisch

Co-Morbiditäten und Ereignisse während der Hospitalisierung wurden unter anderem durch Diagnosen und Abrechnungs-Codes erfasst. Die Abrechnungs-Faktoren wurden auch für den Aufenthalt auf Intensivstationen und das tägliche Beatmungsmanagement verwendet. Hautfarbe und ethische Zugehörigkeit wurden durch die beteiligten Krankenhäuser mitgeteilt.

5 Prozent der Covid-19-Erkrankten waren junge Erwachsene

Von den 780.969 Erwachsenen, die zwischen dem 1. April und dem 20. Juni entlassen wurden, waren 8,1 Prozent an Covid-19 erkrankt (63.103). 3222 von ihnen (5 Prozent) waren junge Erwachsene zwischen 18 und 34 Jahren aus insgesamt 410 US-Krankenhäusern. Ihr Altersdurchschnitt betrug 28,3 Jahre. 1849 oder 57,6 Prozent der Patienten waren männlich, 1838 (57 %) Schwarze oder Hispano-Amerikaner. 36,8 (1187) von ihnen waren übergewichtig, 789 (24,5%) litten an krankhafter Fettleibigkeit. 18,2 Prozent oder 588 hatten Diabetes, 519 (16,1%) hatten Bluthochdruck.

Anzeige

Während ihres Krankenhausaufenthaltes waren 21 Prozent der Patienten auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen, 331 (10 %) wurden mechanisch beatmet – 88 (2,7 %) von ihnen starben. Im Schnitt blieben die Patienten vier Tage im Krankenhaus. Von denen, die das Krankenhaus überlebten, wurden 99 (3 %) in eine Rehaklinik geschickt.

Starkes Risiko bei übergewichtigen Bluthochdruck-Patienten

Anzeige

Eine klare Einschränkung der Gefährdungs-Potenziale betreffs schwerer Covid-19-Krankheitsverläufe konnten die Forscher bei Patienten mit morbider Obesität (krankhaftem Übergewicht) und Bluthochdruck feststellen. Wer männlich, stark übergewichtig und mit hohem Bluthochdruck ausgestattet war, hatte ein ungleich höheres Risiko, an Covid-19 zu sterben beziehungsweise künstlich beatmet werden zu müssen. Unterschiede bei Hautfarbe und Ethnie erwiesen sich hierbei als irrelevant. Auch der Diabetes spielte keine statistische Rolle.

Patienten mit mehreren Risikofaktoren (krankhaftes Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes) hatten die ungefähr gleichen statistischen Chancen auf einen schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19 wie 8862 mittelalte Probanden ohne Risikofaktoren.

Todesrate doppelt so hoch wie beim Herzinfarkt

Was die Todesrate unter den Härtefällen bei den jungen Erwachsenen anbelangt, so die Forscher, sei die zwar niedriger als bei älteren Covid-19-Patienten – liege aber doppelt so hoch wie bei jungen Menschen nach einem Myokardinfarkt. Jugendliche Patienten mit mehr als einem Risikofaktor trügen ein etwa gleich großes Risiko wie gesunde ältere Erwachsene mit signifikanten Vorerkrankungen. Mehr als die Hälfte der stationär aufgenommenen Patienten waren Schwarze oder Hispanos.

Anzeige

Das wiederum lässt Rückschlüsse auf das soziale Umfeld zu, ist doch die Adipositas bei jungen Leuten in Amerika häufig Ergebnis einer annähernd ausschließlichen Ernährung mit Fastfood – was wiederum viel mit materieller Not und somit auch mit Hautfarbe zu tun hat.

Einschränkend erwähnen die Forscher am Schluss, dass die Definition von Covid-19-Infektionen und Co-Morbiditäten einige Ergebnisse falsch einordnen könnte – ebenso wie unterschiedliche Auskünfte zu Hautfarbe und Ethnie in einigen Krankenhäusern. Allerdings sei angesichts der steigenden Covid-19-Ansteckungsraten bei jungen Erwachsenen auch die Wichtigkeit altersgemäßer Präventionsmaßnahmen deutlich gestiegen.