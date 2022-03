Laborverband meldet Rekordhoch: Mehr als jeder zweite PCR-Test positiv

Anzeige

Anzeige

In Deutschland ist der Anteil positiver PCR-Tests in der vergangenen Woche deutlich angestiegen. Mehr als die Hälfte aller untersuchten PCR-Tests waren positiv. Das ergab die Auswertung des Laborverbands ALM, deren Labore etwa 90 Prozent aller in Deutschland durchgeführten PCR-Tests untersuchen.

51,9 Prozent der untersuchten Tests waren positiv, teilte der Verband mit. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. Im Vergleich zur Vorwoche steig damit der Anteil positiver Tests um 6 Prozent.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Gesamtzahl der PCR-Tests ging in den vergangenen Wochen weiter zurück: 1,75 Millionen Corona-Tests haben die ALM-Labore in der vergangenen Woche untersucht. Das entspricht einem Rückgang von 7 Prozent. Weiterhin habe man Kapazitäten für 2,8 Millionen Tests pro Woche.

„Die aktuellen Zahlen aus der Datenerhebung deuten auf ein wieder steigendes Infektionsgeschehen hin“, erklärte der ALM-Vorsitzende Michael Müller. Er spricht sich für eine „Aufhebung der noch geltenden Priorisierung in der PCR-Testung“ aus. Symptomatische Personen sollten seiner Einschätzung nach wieder primär mit PCR getestet werden. Eine Entwarnung gibt Müller nicht. „Die ersten Sonnenstrahlen des nahenden Frühlings dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Pandemie leider noch immer nicht vorüber ist.“

Ob weniger Menschen erkranken oder nur weniger Menschen einen PCR-Test durchführen, geht aus den Daten nicht hervor. Der Laborverband betonte jedoch, dass nicht alle an Corona erkrankten Menschen mit einem positiven PCR-Testbefund diagnostiziert werden.

Anzeige

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte am Dienstag den sechsten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Sie liegt bei 1293,6.