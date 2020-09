Einfaches Mess-Werkzeug: So funktioniert das Prinzip Corona-Ampel

Anzeige

Drei Farben als Allheilmittel? Für Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder ist eine bundeseinheitliche Corona-Ampel ein verlässliches Tool, um die pandemische Situation im Lande abzubilden und – je nach Lage und Signalfarbe – Konsequenzen zu ziehen. So könnten bei Überschreitung gewisser Höchstwerte dann Gegenmaßnahmen schnell und verlässlich eingeleitet werden. Aber wie funktioniert die Corona-Ampel eigentlich und ist sie so effizient wie die Berliner Variante als bundesweites Überwachungstool?

In Berlin laufen drei Corona-Ampeln

Das Land Berlin hat die Corona-Ampel bereits in Betrieb – oder, genauer gesagt, drei Corona-Ampeln. Denn jede steht für eine Maßeinheit. Eine „Infektions-Ampel“ oder „Corona-Ampel“ zeigt die Lage an, was die Reproduktionszahl (R-Wert) betrifft, die die Dynamik der Infektionen abbildet. Die zweite Ampel zeigt die Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl an (Inzidenz). Die dritte Ampel wiederum bildet die Anzahl der Intensivbetten ab, die mit Covid-19-Patienten belegt sind. Das Prinzip der Ampelschaltung ist überall gleich. Für jeden der drei Indikatoren sind Grenzwerte festgelegt: Sobald die überschritten werden, wechselt die entsprechende Anzeigefarbe auf Gelb oder Rot. Bei zwei gelben Ampeln, so gilt es bisher in Berlin, müsse die Problematik erörtert werden, bei Doppel-Rot bestünde dringender Bedarf, Maßnahmen zu ergreifen.

Das Söder-Modell, über das zunächst die Süddeutsche Zeitung berichtete, sieht folgende Grenzwerte vor: Die Corona-Ampel spränge auf Gelb, wenn es in einem Landkreis 35 oder mehr Infizierte auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gibt. Zur Prävention könne man dann zum Beispiel Tests für Risikogruppen anordnen, Zuschauer bei Sportveranstaltungen wie Bundesligaspielen nicht mehr zulassen und die Maskenpflicht in Schulen auf den Unterricht ab der 5. Klasse ausweiten.

Steigt die Zahl auf 50 Infizierte, soll bei privaten Veranstaltungen die erlaubte Teilnehmerzahl auf ein Viertel der bis dahin geltenden Zahl reduziert werden. Auf öffentlichen Plätzen, wo Abstände schwer einzuhalten sind, sieht der Vorschlag dann eine Maskenpflicht vor. Zudem sollen Einschränkungen beim Verkauf von Alkohol sowie frühere Sperrstunden möglich sein. Doppelte Testungen sollen die Zuverlässigkeit beim Erkennen von Infektionen erhöhen.

Eine Kombilösung bietet die österreichische Ampel. Sie zeigt in Kartenform die Risikoeinschätzung für das ganze Land. Diese Risikoeinschätzung kombiniert das Verbreitungsrisiko, also den R-Wert) mit dem Systemrisiko (Belastung des Gesundheitsversorgungssystems mit Covid-19 Patientinnen). Auf der Karte lassen sich einzelne Regionen und Orte einfach auswählen.

Wie die bundesweite Lösung letztendlich aussehen wird, bleibt abzuwarten.