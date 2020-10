Corona-Liveticker: So ist die aktuelle Lage

Anzeige

Anzeige

Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter fest im Griff. Steigende Fallzahlen zwingen Regierungen vielerorts zu teils drastischen Maßnahmen für die Bevölkerung. Was gestern noch galt, kann heute schon wieder verworfen werden.

Mit unserem Corona-Liveticker behalten Sie den Durchblick in der Krise. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand.

Corona: Was ist heute passiert? Corona-News am Donnerstag, 16.10.2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker Was ist wo verboten - und was noch erlaubt? Die Übersicht der Hotspots in Deutschland Kaum Corona-Infektionen an Deutschlands Schulen

RedaktionsNetzwerk Deutschland Die Corona-Lage im Überblick

Weltweit nimmt die Zahl der Menschen mit einer erkannten Covid-19-Infektion weiterhin schnell zu. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an. Hier finden Sie aktuelle Zahlen zu Infizierten, Gestorbenen und Genesenen in allen Ländern.

RND-Online Ernüchternde WHO-Ergebnisse zu potenziellen Corona-Medikamenten

Remdesivir war das erste in Europa zugelassene Corona-Medikament. Einer neuen WHO-Studie zufolge soll es aber wenig helfen. Der Hersteller wehrt sich.

RedaktionsNetzwerk Deutschland

RedaktionsNetzwerk Deutschland "Jeder kann dazu beitragen, dass vielleicht ein Patient weniger infiziert oder krank wird"

Vor einigen Tagen setzte Notfallmedizinerin Carola Holzner einen emotionalen Facebook-Appell ab. Der Artikel wurde tausendfach geteilt und kommentiert. Im RND-Interview sagt sie: Was ich auch nicht erwartet habe, war der Shitstorm und die persönlichen Hassangriffe und Beleidigungen unter der Gürtellinie.

Vor einigen Tagen setzte Notfallmedizinerin Carola Holzner einen emotionalen Facebook-Appell ab. Der Artikel wurde tausendfach geteilt und kommentiert. Im RND-Interview sagt sie:

RedaktionsNetzwerk Deutschland Wann hat man Corona - und wann ist man ansteckend?

Nicht jeder, der positiv auf das Coronavirus getestet wird, ist auch ansteckend. Wie infektiös ein Getesteter ist, ließe sich aus dem Ct-Wert ableiten. Dieser wird zwar vom Labor erhoben, den Gesundheitsämtern aber nicht übermittelt.

RedaktionsNetzwerk Deutschland

RedaktionsNetzwerk Deutschland Was ist wo verboten - und was noch erlaubt? Mit härteren Auflagen hoffen Bund und Länder den rasanten Anstieg der Infektionszahlen einzudämmen - insbesondere in deutschen Risikoregionen. Das sind die aktuellen Regeln im Überblick.

RedaktionsNetzwerk Deutschland Pure Freude in der Corona-Krise

Das Medizinisches Personal des Feldlazaretts im Stadion Mane Garrincha feiert die Entlassung der letzten drei Patienten, die nach ihrer Covid-19-Genesung entlassen wurden.

RedaktionsNetzwerk Deutschland Gericht: Sperrstunde in Berlin nicht rechtens

Wegen der hohen Infektionszahlen in Berlin hatte der Senat eine Sperrstunde in der Hauptstadt erlassen. Doch das Berliner Verwaltungsgericht hat diese nun gekippt.



RedaktionsNetzwerk Deutschland Die Hamsterkäufe sind zurück!

Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter an. In manchen Supermärkten leeren sich erneut die Regale - auch die Nachfrage nach Klopapier steigt wieder an. Für Hamsterkäufe gebe es jedoch keinen Grund, sagt Kanzleramtsminister Helge Braun.



RedaktionsNetzwerk Deutschland Die Übersicht der Hotspots in Deutschland Welche Städte und Landkreise reißen die Corona-Infektionsgrenzen? Hier finden Sie unsere interaktive Karte.

RedaktionsNetzwerk Deutschland Kaum Corona-Infektionen an Deutschlands Schulen Sind Schulen Superspreader? Das jedenfalls haben viele nach den Sommerferien befürchtet. Die Zahlen der Kultusministerien der Länder, die dem RND vorliegen, sprechen für sich.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Was tun bei einem Covid-19-Verdacht?

Sie haben einen Coronavirus-Verdacht? Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Hausarzt oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung (Nummer: 116 117). Informationen erhalten Sie auch über die Bürgertelefone der Landesregierungen und lokalen Gesundheitsämter.

ZUM THEMA Bei Infektionsverdacht: So hilft die 116 117 bei Fragen zum Coronavirus weiter

Anzeige

Wie funktioniert der Corona-Liveticker?

Welche Corona-Regeln wurden beschlossen? Was gilt in Schulen und Kitas? Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Wirtschaftsstandort Deutschland aus? Und wie weit ist die Impfstoffentwicklung? Die wichtigsten Entscheidungen der Politik zur Pandemiebewältigung sowie aktuelle Wirtschaftsanalysen und Verbraucherthemen rund um das Coronavirus decken wir in diesem Liveticker ab.

Anzeige

Wie kann ich alte Beiträge im Corona-Liveticker lesen?

Klicken Sie in der Übersicht „Das war bislang wichtig“ auf eine Schlagzeile, springen Sie automatisch zur entsprechenden Kurzmeldung im Liveticker. Sie können natürlich auch durch den Newsticker scrollen und sich so selbst einen Überblick über den Tag verschaffen.

Angezeigt werden immer die jüngsten Meldungen des Tages. Möchten Sie ältere News nachlesen, klicken Sie einfach auf „Mehr anzeigen“ unten im Liveticker.

Corona aktuell: Immer informiert

Wie entwickeln sich die aktuellen Fallzahlen in Deutschland und für welche Regionen meldet das RKI Höchstwerte bei Neuinfektionen? Wo sind momentan die größten Corona-Hotspots und wo ist die Ansteckungsgefahr (Inzidenzwert) am niedrigsten? Welche Corona-Regeln hat die Politik jüngst beschlossen und was ändert sich? Alle Nachrichten zum Coronavirus finden Sie stets auch auf unserer Corona-Themenseite.