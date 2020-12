Corona-Adventszeit auf der Palliativstation: „Nicht einmal das Sterben erschüttert noch“

Anzeige

Diese Adventszeit ist eine ganz besondere. Das trifft umso mehr für Menschen zu, die jene Wochen im Krankenhaus verbringen. Was umtreibt Patientinnen und Patienten, die nicht wissen, ob sie ein weiteres Weihnachten noch erleben werden? Und was wünschen sich die Mitarbeiter von den Menschen in Deutschland? Marie Hoffmann (Name geändert), Psychoonkologin auf der Palliativstation eines katholischen Krankenhauses, berichtet:

Die Weihnachtszeit auf einer Palliativstation

„Menschen, für die das vermutlich das letzte Weihnachten ist, leiden natürlich unter der Situation. Doch was für sie gerade so anders ist, ist das Gefühl, in dieser Welt gar nicht mehr so vorzukommen. Alle schauen gerade ganz woanders hin. Und während wir alle auf Corona starren, sterben die Menschen neben uns. Die Patienten sprechen es nicht aus, aber ich glaube, sie denken oft: ‚Mit meinem Sterben habe gar kein Platz mehr in dieser Welt.‘ Das Schicksal des Einzelnen geht unter in diesem ‚Es ist sowieso eine schwere Zeit‘. In einer normal funktionierenden Welt ist eine schwere Erkrankung oder dass ein Mensch stirbt, etwas besonderes. Dieser todkranke Mensch bekommt Mitgefühl, seine Umwelt geht in Resonanz zu ihm. Das gibt es gerade so nicht mehr. Die ganze Welt ist in Aufruhr. Doch nicht einmal das Sterben erschüttert noch.

Meine Erfahrung in den letzten Wochen ist, dass diese Patienten einen großen Kummer darüber empfinden. Ich sehe ältere Männer bitterlich weinen über das, was mit ihnen, aber auch da draußen passiert. Das sind Prozesse, die sonst auch passieren, weil die Menschen sich mit ihrem Leben auseinandersetzen. Jetzt aber haben sie ja nichts mehr, was sie an ihr Leben bindet.

„Die Arbeit ist so viel anstrengender geworden“

Hinzu kommt aber auch, dass es für diese sehr kranken Menschen gar nicht mehr klar ist, wie gefährlich die Situation gerade für sie ist. Gefühlt ist jeder Mensch, der in dein Zimmer kommt und eine Infusion anlegt, eine erneute Bedrohung. Die Verunsicherung war natürlich schon immer da, aber durch Corona ist sie so inflationär geworden. Gefühlt gibt es gar keinen sicheren Ort mehr, nicht einmal die zwei Quadratmeter im Krankenhausbett. Die Arbeit ist so viel anstrengender geworden, weil viel, viel mehr Menschen um uns herum eigentlich den Bedarf haben, dass sie jemand mal fragt: ‚Sag, wie ist das eigentlich gerade für dich?‘ Aber kaum jemand kann sich den Luxus leisten, an einem Patientenbett so lange sitzen zu können, wie der Patient es braucht. Die Kollegen aus der Pflege sind daher froh um jeden, der irgendwie entlasten kann. Sie gehen nämlich auf dem Zahnfleisch, genauso wie die Entscheidungsträger, weil sie die viele Klagen mitkriegen und sehen, was alles passiert.

Auch die Patienten gehen auf dem Zahnfleisch, und natürlich auch die Angehörigen, weil sie die Menschen gar nicht so versorgen können, wie sie das eigentlich möchten. Und obwohl alle hier viel Arbeit haben, schmücken die Kollegen noch akribischer ihre Stationen. Ich glaube, dass der Bedarf nach heiler Welt, nach diesem Gefühl ‚es weihnachtet doch‘, ungeheuer hoch ist.

„Wir kriegen viel von dem mit, was im Leben wirklich schlimm sein kann“

Es geschieht so unglaublich viel im Krankenhaus. So viel, das es mit den Menschen, die hier arbeiten, etwas macht. Das können sich die Leute draußen oft nicht vorstellen. Deswegen kann ich auch inzwischen das Gejammer der Leute, die sich über Masken ärgern oder weil sie gerade in irgendeinem Geschäft nicht einkaufen können, nur noch schwer ertragen. Am liebsten würde ich dann sagen: ‚Kommt doch eine Woche mal zu uns!‘ Wir kriegen viel von dem mit, was im Leben wirklich schlimm sein kann. Menschen, die jeden Moment sterben könnten, und ihre Freunde und Verwandte können nicht da sein. Familien, die sich nicht um jemanden versammeln können und signalisieren: ‚Wir tragen das mit dir!‘

Ich würde mir wünschen, dass es den Menschen gelänge, den Verzicht, den sie jetzt üben müssen, zu relativieren. Und vielleicht sogar zu schauen, wo sie vielleicht etwas für andere Menschen tun können – und sei es auch nur für einen Tag. Denn das ist es auch, was die Arbeit in so einem Bereich wie dem unseren ausmacht: Man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Welt.“