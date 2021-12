Drosten über Omikron: „Das perfekte Nachdurchseuchungsvirus“ - Neue Variante bis zum Sommer ein Problem

Anzeige

Angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus hat der Charité-Virologe Christian Drosten mit Nachdruck auf ein Schließen der Impflücke gepocht. Im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ sagte er, die neue Corona-Variante weise sowohl in Südafrika als auch in England hohe Wachstumsraten von 25 Prozent auf. Alle drei bis vier Tage verdopple sich also die Zahl der Infizierten, sagte er im Gespräch mit Wissenschaftsjournalistin Korinna Hennig. „Das ist erschreckend viel.“

Ob das in Deutschland ähnlich sein wird, sei unklar. Denn Deutschland fahre durch die 2G-Maßnahmen bereits „mit angezogener Handbremse“. Es sei aber anzunehmen, dass Omikron sich auch hier schnell entwickle. Bisher seien ihm hierzulande aus dem Austausch mit Kollegen ungefähr 25 bis 30 Omikron-Fälle bekannt, berichtete Drosten. Die Zahl sei nicht vollständig und werde „in ganz kurzer Zeit“ zunehmen.

Omikron ab Januar ein Problem

Grundsätzlich rechne er aber ab Januar damit, dass Omikron zu einem Problem werden wird. „Das Delta-Virus ist unser Problem bis in den Januar hinein. Und das Omicron-Virus ist unser Problem bis zum Sommer“, prognostizierte Drosten.

Es handle sich bei Omikron um das „perfekte Nachdurchseuchungsvirus“. Nur, dass Deutschland angesichts der großen Impflücke insbesondere bei den Älteren noch nicht bereit für einen Übergang die endemische Phase sei. „Wir brauchen eine höhere Impfimmunität, um uns den Eintritt in die endemische Phase leisten zu können“, sagte Drosten. Das Boostern helfe dabei nicht.

Omikron: Immunescape und intrinisische Fitness

Bislang wisse man nur sehr wenig über das Virus, aber das erhöhte Infektionsgeschehen insbesondere bei Kindern in Südafrika zeige, dass das Virus bei Ungeimpften nicht harmlos sei. Dass der Verlauf in Südafrika teils milder sei, liege auch daran, dass fast jeder dort schon eine Infektion durchgemacht habe. Eine Immunisierung durch Infektion sei aber nicht so ein konstanter Schutz gegen den Virus wie eine Impfung.

Außerdem habe man es offensichtlich mit einem Virus zu tun, dass zusätzlich zum Immunescape auch einen Anstieg der intrinsischen Fitness des Virus hat. „Wir haben bisher immer gesehen, dass ein Anstieg der intrinsischen Fitness auch mit einem Anstieg der Krankheitsschwere einhergegangen ist“, sagt Drosten. „Das wird natürlich besonders die Ungeimpften treffen.“ Es könne sogar sein, dass die Krankheitsschwere bei Ungeimpften erschwert werde.

Viele offene Fragen um Variante

Der Virologe betonte jedoch, dass es rund um die Variante noch viele offene Fragen gebe und mehr Daten abgewartet werden müssten. Mehrfach sprach Drosten von einer „Ratestunde“. Die Ausgangslagen in Südafrika und England, wo Omikron sich in besorgniserregender Geschwindigkeit ausbreite, seien zudem anders als in Deutschland. Er wolle auch nicht den Teufel an die Wand malen, halte aber Vorsicht angesichts der Veränderungen des Virus für geboten, sagte der Charité-Forscher.