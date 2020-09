Anzeige

Anzeige

Peking. Stammt das Coronavirus Sars-CoV-2 aus einem Labor? Oder ist es doch von Tieren übertragen worden? Um den Ursprung der Pandemie ranken sich zahlreiche Gerüchte. Die chinesische Virologin Dr. Li-Meng Yan hat in der britischen Fernsehsendung “Loose Woman” jetzt behauptet: “Das Virus kommt aus einem Labor in Wuhan, und dieses wird von der chinesischen Regierung kontrolliert. Das Virus stammt ganz sicher nicht aus der Natur.”

Virologin ist in den USA untergetaucht

Yan sagte, dass sie eine der ersten Wissenschaftler gewesen sei, die das Virus untersucht hätten. Die Universität Hongkong hätte sie Ende Dezember 2019 gebeten, Corona-Fälle zu untersuchen. Dabei sei ihr nach eigener Aussage aufgefallen, dass Sars-CoV-2 aus einem Labor stamme. Die Virologin klagt die chinesische Regierung an, den Ursprung des Virus verheimlicht zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Yan ist inzwischen aus China geflohen. Sie sei nicht nur bedroht worden, sondern ihr wurde auch geraten zu schweigen, ansonsten würde sie “Ärger bekommen und verschwinden”, erklärte die ehemalige Mitarbeiterin der School of Public Health in Hongkong. Yan hält sich an einem unbekannten Ort in den USA auf.

Anzeige

Mehr als 29 Millionen Menschen haben sich mit Virus infiziert

Die chinesische Regierung hatte die Behauptung, dass das Virus aus einem Labor stamme, bisher immer dementiert. Stattdessen wurde ein Tiermarkt in Wuhan als möglicher Ursprung von Sars-CoV-2 ausgemacht. In der Millionenmetropole waren im Dezember 2019 die ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten. Von dort aus verbreitete sich der Erreger in die ganze Welt.

Anzeige

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität haben sich mittlerweile mehr als 29,3 Millionen Menschen weltweit mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 929.000 Menschen starben an einer Infektion mit dem Virus, mehr als 19,8 Millionen gelten als genesen.

Beweise wurden von Computer gelöscht

Auch US-Präsident Donald Trump und Außenminister Mike Pompeo hatten den Tiermarkt als Ursprung des Coronavirus infrage gestellt. “Wir haben keine Gewissheit, ob es in dem Labor oder anderswo begann”, hatte Pompeo Anfang Mai gesagt. Es gebe aber “signifikante” Belege dafür, dass der Ausgangsort der Pandemie ein Forschungslabor in Wuhan gewesen ist.

Anzeige

Diese These vertritt auch Yan. Beweise dafür, dass das Coronavirus menschengemacht ist, kann die Virologin jedoch nicht liefern. Wichtige Daten, die ihre Behauptung bekräftigt hätten, seien von ihrem Computer gelöscht worden. Sie wolle aber noch welche nachreichen.