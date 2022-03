China: Zahl der Coronavirus-Fälle verdreifacht

Anzeige

Anzeige

Peking. Die Zahl der neuen Corona-Fälle hat sich bei einem Virusausbruch im Nordosten Chinas verdreifacht. Die Regierung meldete 1938 neue Fälle, mehr als das Dreifache der Gesamtzahl vom Vortag.

Etwa drei Viertel davon, 1412 Fälle, traten in der Provinz Jilin im Nordosten auf, wo der Zugang zur Industriestadt Changchun gesperrt wurde. Die Einwohner wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Infektionszahlen in China sind relativ niedrig, aber die Behörden verfolgen eine „Null-Toleranz“-Strategie, um alle infizierten Personen zu finden und unter Quarantäne zu stellen.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Zugangskontrollen zu Shanghai wurden verschärft. Die Behörden setzten den Busverkehr in die 24-Millionen-Stadt ab Sonntag aus und verlangten einen negativen Virustest 48 Stunden vor der Ankunft für jeden, der einreisen will. In der bevölkerungsreichsten Stadt Chinas stieg die Zahl der Fälle um 15 auf 432. Die Stadtverwaltung rief die Bevölkerung auf, die Stadt nur im Notfall zu verlassen.

Anzeige

In Hongkong meldete die Regierung 15.789 neue Fälle, fast die Hälfte weniger als am Samstag. Regierungschefin Carrie Lam warnte am Samstag, dass der Höhepunkt der jüngsten Infektionswelle möglicherweise noch nicht überschritten ist.