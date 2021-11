Essensvorräte für den Winterlockdown: China verschärft Zero-Covid-Maßnahmen

Anzeige

Anzeige

Am Dienstag sorgte eine Benachrichtigung des Pekinger Handelsministeriums für Beunruhigung. Darin rief die Regierung ihre Bevölkerung dazu auf, für die kommenden Wintermonate ausreichend Grundnahrungsmittel zu horten. Die „China Economic Daily“ – Propagandaorgan der Kommunistischen Partei – lieferte die Erklärung nach: Man wolle lediglich sicherstellen, dass die Menschen während der Lockdowns ausreichend Reis und Gemüse zur Verfügung haben. Tatsächlich haben sich die Lebensmittelpreise in China während der letzten Tagen teilweise mehr als verdoppelt, was auch an den massiven Logistikbeschränkungen liegt.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

So streng wie jetzt waren die Maßnahmen in China seit Ausbruch der Pandemie in Wuhan nicht mehr. Dabei hat das Land in den letzten Monaten ein gutes halbes Dutzend Infektionsstränge der Delta-Variante nach dem immer gleichen Drehbuch eindämmen können: gezielte Lockdowns, geschlossenen Grenzen, Massentests und strenge Quarantäneregeln. Doch seit rund zwei Wochen haben die hochnervösen Behörden ihre Zero-Covid-Maßnahmen noch einmal deutlich verschärft.

Anzeige

Peking hat strenge Reisebeschränkungen

Nirgendwo ist dies stärker zu spüren als in der chinesischen Hauptstadt. Diese hat ihre bislang strengsten Ein- und Ausreisebeschränkungen seit Frühjahr 2020 eingeführt: Wer aus einem Ort anreist, in dem während der letzten 14 Tage auch nur eine einzige Infektion registriert wurde, wird kategorisch abgewiesen.

Dabei sind Chinas Corona-Zahlen im internationalen Vergleich überaus gering: Seit Mitte Oktober haben die Provinzen in China noch nicht einmal 600 lokale Ansteckungen gezählt. Rund 50 sind es pro Tag. Hochgerechnet auf 1,4 Milliarden Chinesen ist dies geradezu vernachlässigter.

Anzeige

Coronavirus breitet sich wohl unbemerkt auf dem Land aus

Doch was das derzeitige Infektionsgeschehen so tückisch macht, ist, dass der Ursprung von den Behörden nicht genau zurückverfolgt werden kann. Zudem legen die bisherigen Daten nahe, dass sich das Virus unbemerkt in ländlichen Gegenden ausbreitet. Ausgerechnet die hohen Impfraten erschweren eine Früherkennung von Ansteckungen, da diese nun öfter symptomlos verlaufen.

Die Nervosität der Staatsführung hat vor allem auch mit den kommenden Olympischen Winterspielen in Peking zu tun. Bis Anfang Februar will die Regierung den Ausbruch unbedingt unter Kontrolle bekommen, um der Welt ein virusfreies China zu präsentieren.

„Die Maßnahmen werden für lange Zeit bestehen“

Der Kontrast zwischen der letzten „Zero-Covid-Bastion und dem Rest der Welt könnte größer nicht sein: Selbst das benachbarte Südkorea, welches mit sehr niedrigen Infektionszahlen durch die Pandemie kam, führt seit Anfang November Schritt für Schritt einen sogenannten „Leben mit Covid“-Plan ein, auch Japan öffnet wieder seine Pforten.

In China hingegen wird die Staatsführung noch mindestens ein weiteres Jahr an seiner Strategie festhalten. „Die Maßnahmen werden für lange Zeit bestehen“, sagte erst kürzlich Chinas führender Epidemiologe Zhong Nansahn in einem Interview: „Wie lange genau, das hängt von der Virussituation weltweit ab.“ Zwar würde die Zero-Covid-Strategie hohe Kosten erfordern, doch: „Das Virus sich frei ausbreiten zu lassen, kostet mehr.“

Um das zu verhindern, müssen die Freiheitsrechte des Individuums hintanstehen. Ein europäischer Expat aus Peking, der anonym bleiben möchte, berichtet: Nachdem er zufälligerweise für ein paar Minuten an der Rezeption eines Hotels nach einer Auskunft gefragt hat, wurde er am nächsten Tag von den Gesundheitsbehörden kontaktiert. Es stellte sich heraus, dass einer der Hotelgäste positiv auf das Virus getestet wurde. Seither muss der Mann für elf Tage in Quarantäne. Das Nachbarschaftskomitee hat einen Sensor vor seiner Haustür installiert, der jedes Mal Alarm schlägt, sobald die Tür aufgeht. „Zumindest ist gerade die Luft draußen verschmutzt, und die Temperaturen sind kalt, weshalb ich nicht so viel verpasse“, sagt er: „Und arbeiten kann ich auch von zu Hause“.