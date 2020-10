China: Das Virus ist zurück – Massentests in Qingdao

Anzeige

Peking. Seit fast zwei Monaten schien die Volksrepublik China die Virus-Pandemie hinter sich gelassen zu haben: Die einzigen Corona-Fälle, die die Gesundheitsbehörde in Peking registrierten, stammten ausschließlich von Einreisenden aus dem Ausland. Lokale Übertragungen hat es laut den offiziellen Zahlen seit rund zwei Monaten nicht mehr gegeben.

Nun jedoch ist das Virus nach China zurückgekehrt. In der ostchinesischen Küstenstadt Qingdao, bekannt für ihre Bierbraukunst, Sandstrände und eine pittoresken Altstadt mit deutschen Kolonialgebäuden, haben sich bislang mindestens 34 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt – darunter auch ein Taxifahrer, der das Virus möglicherweise an viele weitere Personen weitergegeben haben könnte.

Alle Neuinfektionen sollen auf ein Krankenhaus zurückgehen

Sämtliche Infektionen sollen auf ein örtliches Krankenhaus zurückgehen, in dem einreisende Corona-Patienten aus dem Ausland behandelt wurden. Das dort arbeitende Personal, sowie sämtliche Patienten, immerhin mehr als 114.000 Personen, seien bereits am Montag auf das Virus getestet worden – ausnahmslos negativ.

Eine 33-jährige Pekingerin, die erst vergangene Woche in Qingdao Ferien gemacht hat, gibt sich gelassen: „Besorgt bin ich eigentlich nicht – höchstens, weil alle meine Freunde ständig bei mir nachfragen, ob ich nun in Quarantäne muss“, sagt sie. Von den Behörden wurde sie bislang jedoch nicht aufgefordert, sich einen Virustest zu unterziehen. Viele andere tun dies jedoch aus eigenen Stücken: Laut Augenzeugen haben sich in Peking sich vor bestimmten Spitälern am Montag wieder Menschenschlangen gebildet.

Chinas Strategie: Corona auf Null setzen

Was in den meisten Ländern der Welt geradezu verschwindend niedrige Zahlen wären, löst in der Volksrepublik unter den Behörden Panikstimmung aus: Die epidemiologische Strategie der Volksrepublik lautet schließlich seit März, die Wachstumskurve nicht abzuflachen, sondern auf Null zu senken.

Präsident Xi Jinping hat den Sieg über das Virus zudem wiederholt zur Chefsache erhoben. Innerhalb der Bevölkerung stützt jener Erfolg die Stellung der Kommunistischen Partei. Und auch vor der internationalen Staatengemeinschaft soll er kritische Fragen zum Umgang mit den Virus während des Ausbruchs in Wuhan übertünchen.

Neun Millionen Einwohner müssen diese Woche zum Test

Wie schon zuvor im einstigen „Ground Zero“ von Corona werden nun auch in Qingdao sämtliche neun Millionen Einwohner innerhalb der laufenden Woche auf das Virus getestet. Mit dieser drastischen Maßnahme können die Behörden gleichzeitig einen stadtübergreifenden Lockdown verhindern. Bislang sind lediglich die Apartmenthäuser der positiv getesteten Stadtbewohner abgesperrt.

Auf diesem Wege konnte China seit Ende März sämtliche lokale Infektionscluster frühzeitig eindämmen, ohne das weite Landesteile betroffen waren. Diesmal jedoch sind über 600 Millionen Chinesen während der nationalen Feiertage in der ersten Oktoberwoche quer durchs Land gereist, hauptsächlich um ihre Familien zu besuchen. Rund 4,4 Millionen Besucher verzeichnete allein die Stadt Qingdao. Die Gefahr besteht also, dass das Virus bereits in weitere Provinzen eingeschleppt wurde.

Keine epidemiologischen Maßnahmen mehr

Abseits der politischen Hauptstadt Peking sind in weiten Teilen des Landes die epidemiologischen Maßnahmen überwiegend eingestellt wurden. Zwar tragen nach wie vor viele Chinesen im Alltag Gesichtsmasken, doch Abstandsregeln oder regelmäßige Fiebermessungen werden nicht mehr durchgeführt. Doch auch die strengen Maßnahmen in Peking konnten nicht verhindern, dass sich dort das Virus mehrere Tage unbemerkt ausbreitete: Der bisher größte Anflug einer zweiten Welle ereignete sich schließlich ausgerechnet in der Hauptstadt. Dort steckten sich im Frühsommer mehrere hundert Menschen an.

Reisen nach Qingdao abgesagt

Auf den sozialen Medien berichten viele Chinesen nun, dass sie ihre geplanten Reisen nach Qingdao abgesagt hätten. Zudem fokussierte sich die Debatte darauf, ob die heimischen Behörden bei der Behandlung von importierten Fällen bestimmte Schlupflöcher übersehen hätten. Dabei zählt das System zu den strengsten der Welt: Trotz mehrerer negativer Corona-Tests müssen Einreisende die Quarantäne in einem staatlich zugewiesenen Hotelzimmer absolvieren, das rund um die Uhr bewacht wird. Bislang hat die Regierung bei neu auftretenden Virusfällen dennoch stets betont, dass diese aus dem Ausland stammten – entweder durch illegale Grenzgänger, oder gar über importierte Meeresfrüchte.

Solche Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Auch die offiziellen Statistiken sollten mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Die meisten Beobachter werten sie eher als groben Gradmesser. Doch auch als solcher sind die Zahlen im Land mit der größten Bevölkerung der Welt überaus beeindruckend: Bislang wurden laut Johns-Hopkins-Universität (Stand 12. Oktober) 90.812 Infektionsfälle und 4739 Tote gezählt.