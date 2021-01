China: Coronavirus angeblich auf Eiscreme entdeckt

Anzeige

Peking. Auf Eiscreme aus dem Osten Chinas ist nach Regierungsangaben das Coronavirus festgestellt worden. Zunächst gab es demnach am Sonntag keine Hinweise darauf, dass sich jemand das Virus von dem Eis zugezogen hat.

Das Unternehmen Daqiaodao Food Co., Ltd. in Tianjin neben Peking sei abgeriegelt worden, teilte die Stadtregierung mit. Die Mitarbeiter würden auf das Coronavirus getestet.

Noch keine Infektionen über kontaminierte Lebensmittel nachgewiesen

Die Mehrheit der 29.000 Behälter der betroffenen Eiscreme seien noch nicht verkauft gewesen, teilte die Regierung mit. 390 Exemplare, die in Tianjin den Besitzer gewechselt hätten, würden aufgespürt. Zu den Bestandteilen der Eiscreme hätten Milchpulver aus Neuseeland und Molkepulver aus der Ukraine gehört, meldete die Regierung.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass „es derzeit keine Fälle [gibt], bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben“. Bei der Zubereitung von Lebensmitteln sollte grundsätzlich auf Hygiene wie regelmäßiges Händewaschen geachtet werden. „Coronaviren können sich in Lebensmitteln nicht vermehren; sie benötigen dazu einen lebenden tierischen oder menschlichen Wirt.“ Eine Übertragung des Erregers sei deshalb „unwahrscheinlich“.

Das Coronavirus war erstmals Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan festgestellt worden. China hat nahegelegt, dass das Virus aus dem Ausland gekommen sei. Das Land hat auf angebliche Funde des Virus auf importiertem Fisch und anderen Lebensmitteln verwiesen. Ausländische Wissenschaftler stellen die Angaben aber in Frage.