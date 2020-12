China bereitet Vertrieb von Corona-Impfstoffen vor - Emirate bescheinigen Wirkung

Anzeige

Anzeige

Taipeh. Provinzregierungen in ganz China sind dabei, im eigenen Land produzierte experimentelle Corona-Impfstoffe zu bestellen - obwohl Gesundheitsbeamte bislang nichts darüber gesagt haben, wie gut sie wirken. Auch ist unklar, wie die immense Herausforderung bewältigt werden soll, die 1,4 Milliarden Einwohner im Land damit zu versorgen.

Die Hersteller beschleunigen die letzte Testphase, wie Chinas Außenminister kürzlich bei einer UN-Konferenz sagte. Aber auch ohne grünes Licht für eine Verbreitung auf dem Markt sind bereits mehr als eine Million Beschäftigte im medizinischen Bereich und andere in China, die als besonders infektionsgefährdet gelten, im Rahmen von Notfall-Zulassungen mit experimentellen Vakzinen geimpft worden. Über etwaige Nebenwirkungen wurde nichts bekannt.

Chinas Pharmaindustrie steckt noch in den Kinderschuhen, aber sie testet mindestens fünf Corona-Impfstoffe von vier Herstellern in mehr als einem Dutzend Ländern, darunter Russland, Ägypten und Mexiko. Auch wenn die Tests erfolgreich verlaufen sollten, halten es Gesundheitsexperten für fraglich, dass die Mittel im Westen und in anderen entwickelten Ländern zum Einsatz kommen könnten: Dazu seien die Zulassungsprozeduren dort möglicherweise zu kompliziert. China hat aber versprochen, die Impfstoffe für Entwicklungsländer erschwinglich zu machen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Grenzbeamte sollen jetzt schon geimpft werden

Anzeige

Der Hersteller Sinopharm hat nach eigenen Angaben im November eine Marktzulassung seines Impfstoffes in China beantragt. Andere haben eine Zulassung für Notfälle erhalten, das heißt, für die Anwendung bei Menschen mit besonders hohem Covid-19-Risiko. In Großbritannien begannen am Dienstag auf ähnlicher Grundlage Impfungen mit einem von Biontech und Pfizer entwickelten Wirkstoff. In den USA will die Arzneimittelbehörde FDA am Donnerstag über die Zulassung dieses Mittels beraten. Das OK könnte kurz darauf folgen.

Beaufsichtigt werden die Corona-Maßnahmen in China größtenteils von der stellvertretenden Regierungschefin Sun Chunlan. „Wir müssen uns auf eine großangelegte Produktion vorbereiten“, sagte sie laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua, als sie jüngst mehreren Impfstoffherstellern einen Besuch abstattete.

Anzeige

Bislang hat die Regierung nicht gesagt, wie viele Menschen sie impfen lassen will. In diesem Monat sind es nach Suns Angaben Grenzbeamte und andere besonders infektionsgefährdete Einwohner.

China hat Virus gut unter Kontrolle

Die Firmen benutzen traditionellere Techniken als westliche Produzenten. Anders als der Pfizer/Biontech-Impfstoff, der bei Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius aufbewahrt werden muss, könnten ihre Vakzine bei zwei bis sieben Grad gelagert werden, sagen sie.

Gesundheitsexperten fragen sich derweil, warum China jetzt so auf experimentelle Impfstoffe setzt, wo das Virus innerhalb der Landesgrenzen doch weitgehend unter Kontrolle ist. Nach früheren Angaben von Gesundheitsbeamten wird China in der Lage sein, bis Jahresende 610 Millionen Dosen herzustellen, 2021 sollen es bis zu einer Milliarde sein.

Die Regierung der Provinz Jiangsu hat vergangene Woche die Bestellung von Impfstoffen für den Notfall-Einsatz bei Sinovac und Sinopharm aufgegeben, die Provinz Sichuan mit ihren etwa 85 Millionen Einwohnern ist bereits dabei, Vakzine zu kaufen. In der Provinz Anhui werden zurzeit Einwohner befragt, ob sie geimpft werden wollen. Nach Behördenangaben in Sichuan und Anhui kosten die jeweils notwendigen zwei Dosen zusammen 400 Yuan (etwas mehr als 50 Euro).

Sinopharm führt Studien in zehn Ländern durch

Die Mittel von Sinovac und Sinopharm sind seit Juli für die Notfall-Anwendung zugelassen. In dem Zuge bot die Provinz Zhejiang südlich von Shanghai der Öffentlichkeit im Herbst Impfungen an. Im September erklärte Sinovavc, ungefähr 3000 eigene Mitarbeiter hätten sich impfen lassen und Zehntausende Dosen seien an die Pekinger Stadtregierung gegangen.

Sinopharm führt indes klinische Studien in zehn Ländern durch, so in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Jordanien, Peru und Argentinien mit insgesamt fast 60.000 Freiwilligen. Das Unternehmen hat zwei Fabriken in China gebaut, die 200 Millionen Dosen im Jahr herstellen können.

Emirate bescheinigen große Wirkung

Nach Angaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten habe sich der Impfstoff als zu 86 Prozent wirksam erwiesen. Das Produkt des staatlichen chinesischen Unternehmens Sinopharm sei an 31.000 Freiwilligen aus 125 Staaten getestet worden unter ihnen Dubais Regent Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum, meldete die staatliche Nachrichtenagentur WAM aus den Emiraten am Mittwoch. Die Testpersonen hätten binnen 28 Tagen je zwei Impfdosen erhalten. Es gebe keine ernsthaften Sicherheitsbedenken.

Anzeige

Offen blieb, ob Nebenwirkungen beobachtet wurden und ob die Tests nur in den Emiraten oder auch in anderen Ländern vorgenommen wurden. Der Impfstoff sei jetzt „offiziell registriert“, hieß es, wobei nicht mitgeteilt wurde, was das bedeutet.

Mehrere hundert Millionen Dosen bis zum Frühjahr möglich

Sinovac hat Studien in Brasilien, Indonesien und in der Türkei laufen. Laut einer Veröffentlichung des Fachjournals „Lancet“ hatten Menschen, die mit dem Mittel behandelt wurden, weniger Antikörper als Personen, die sich von einer Covid-19-Erkrankung erholt hatten. Die Firma erwartet, dass sie bis Februar oder März 2021 mehrere hundert Millionen Dosen produzieren kann.

Ein anderer Hersteller, Cansino, testet in Russland, Pakistan und Mexiko und strebt Partnerschaften in lateinamerikanischen Ländern an. Sein Impfstoff ist auf Notfall-Basis bei chinesischen Militärangehörigen eingesetzt worden. Ein viertes Unternehmen, Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy, führt in letzter Testphase Studien in verschiedenen chinesischen Landesteilen durch.