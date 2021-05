Bundesrat beschließt Verbot von Geschlechtsangleichungen bei Kindern

Anzeige

Wenn Säuglinge bei der Geburt nicht nur ein Geschlechtsmerkmal aufweisen, sondern zwei, sind sie nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen und gelten als intergeschlechtlich. Bislang griffen Ärzte in manchen Fällen dann zum Skalpell und operierten das Neugeborene, um es entweder an das männliche oder das weibliche Geschlecht anzupassen. Diese Praxis wird nun verboten. Der Bundesrat beschloss am Freitag ein Gesetz, das geschlechtsangleichende Operationen künftig untersagt.

Laut der „Ärzte-Zeitung“ haben rund 160.000 Menschen in Deutschland kein eindeutiges Geschlecht. Zahlen zu Eingriffen bei Neugeborenen gibt es jedoch nicht, sie werden nicht erfasst.

Im neuen Gesetz regelt der Bund nun, dass geschlechtsangleichende Operationen nur noch erlaubt sind, wenn eine medizinische Notwendigkeit dazu vorliegt. Somit sollen Kinder zu einem späteren Zeitpunkt selbstbestimmt entscheiden können, ob sie sich operativ an ein Geschlecht anpassen wollen oder nicht. Diese Einwillungsfähigkeit ist an kein Mindestalter gebunden. Im Gesetz heißt es jedoch: „Nach herrschender Meinung ist aber davon auszugehen, dass Minderjährige unter 14 Jahren nur in Ausnahmefällen bereits einwilligungsfähig sind.“ Wollen Eltern einen Eingriff vornehmen lassen, benötigen sie die Zustimmung eines Familiengerichts.

Geschlechtsangleichungen bei Neugeborenen gefährlich

In seiner Empfehlung begrüßte der Bundesratsausschuss für Frauen und Jugend das „Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung“. Allerdings bedauern die Abgeordneten demnach, dass Eltern und Kindern keine verpflichtende Beratung durch jemanden auferlegt wird, der selbst zwei Geschlechtsmerkmale aufweist oder aufgewiesen hat. Gespräche mit einer sogenannten Peer-Beratungsperson hätten in diesem sensiblen Beratungsfeld eine eigene Bedeutung und Wertigkeit.

In der Community der Inter-Geschlechtlichen wird das Gesetz begrüßt. Psychologen warnen seit Jahren vor den Gefahren, die eine Geschlechtsangleichung bei Neugeborenen nach sich ziehen kann. So leiden Betroffene auch im Erwachsenenalter an den Folgen – oftmals unbewusst.