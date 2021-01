Bericht: Britische Coronavirus-Variante in Berlin nachgewiesen

Anzeige

Die britische Coronavirus-Variante ist in Berlin in mehreren am 8. Januar genommenen Proben nachgewiesen worden. Das berichtet „Der Tagesspiegel“ mit Verweis auf Klinikkreise. Konkret geht es um drei Berliner, die sich mit der Mutation infiziert haben sollen. Laut „Tagesspiegel“ gibt es Hinweise darauf, dass sie sich nicht auf Reisen, sondern in der Region mit B.1.1.7 angesteckt haben. Die Betroffenen sollen seit Monaten nicht gereist sein. Wie die Zeitung berichtet, wurde die Station des Berliner Krankenhauses, in dem die Patienten stationär aufgenommen wurden, für andere Patienten gesperrt und das Gesundheitsamt informiert.

Die britische Coronavirus-Mutation Sars-CoV-2-Mutation B.1.1.7 gilt in Deutschland bislang als nicht stark verbreitet – nur wenige Fälle sind bekannt. Studien legen nahe, dass Sars-CoV-2-Mutation B.1.1.7 besonders ansteckend sein soll. Auch der Virologe Christian Drosten nimmt an, dass die Variante ansteckender ist. „Wir haben den Befund auf dem Tisch. Wir haben es mit einer Mutante zu tun, die sich schneller verbreitet. Das quantitative Ausmaß, das muss man tatsächlich noch mal diskutieren“, sagt Drosten in seinem Podcast.

Drosten sagte: „Wir müssen jetzt was machen, wenn wir speziell das Aufkeimen der Mutante in Deutschland noch beeinflussen wollen. Später kann man das nicht mehr gut machen, dann ist es zu spät.“