Brasilien: Mehr als zwei Millionen Corona-Infizierte

Durchschnittlich mehr als 1000 Menschen sind in Brasilien seit Ende Mai täglich mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Toten überstieg die Marke von 76.000, die Zahl der Infektionen die von 2 Millionen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend (Ortszeit) bekannt gab. Drei Monate nach Bekanntwerden des ersten Falls in dem größten südamerikanischen Land zeichnet sich kein Abwärtstrend ab.

Kaum Einschränkungsmaßnahmen von der Regierung

Während die Zahl der Fälle in den größten und am schwersten getroffenen Städten abnimmt, erreicht sie anderswo neue Höchststände. Experten machen die Leugnung der Gefahr durch das Virus von Präsident Jair Bolsonaro und den Mangel an nationaler Koordination dafür verantwortlich. Bolsonaro ist selbst an Covid-19 erkrankt und hat wiederholt die Empfehlung, Abstand zu halten, nicht beachtet. Er spielt die Gefahr regelmäßig runter. Auch haben die Verwaltungen von Städten und Bundesstaaten die Einschränkungsmaßnahmen früher als von Experten empfohlen zurückgenommen und der Interims-Gesundheitsminister ist nicht für das Amt ausgebildet.

Experten schätzen die Zahl der Infektionen auf zehn Millionen

Die etwa 7000 Toten pro Woche durch Covid-19 seien vergleichbar mit mehreren Flugzeugen voller Brasilianer, die täglich abstürzten, sagte der frühere Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta der Nachrichtenagentur AP. “Die Menschen sind gefühlskalt geworden”, sagte Mandetta. “Wenn du sagst, “gestern gab es 1300 Tote”, dann sagen die Leute, ‘ok, dann ist die Zahl nicht gestiegen. Gestern waren es auch 1300 Menschen'.”

Brasilien ist nach den USA das am schwersten getroffene Land. Experten glauben, das die eigentliche Zahl allerdings noch deutlich höher liegt, da nicht viel getestet wird. Ein Modell von Professoren mehrerer akademischer Einrichtungen in Brasilien schätzt die tatsächliche Zahl der Infektionen auf zehn Millionen.