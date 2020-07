Anzeige

Brasilia. Brasilien hat innerhalb von 24 Stunden 67.860 neue Coronavirus-Fälle registriert. Den Rekord in dem südamerikanischen Land teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Bisher war die höchste Zunahme an Infektionen innerhalb eines Tages 54.771 gewesen.

In Brasilien wurden mehr als 82.700 Todesfälle mit dem Coronavirus und 2,2 Millionen Infektionen registriert. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen, da in Brasilien nur wenig getestet wird. Das Land hat 210 Millionen Einwohner und ist 24-mal so groß wie Deutschland.

Zu den Infizierten gehört weiterhin auch der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Er wurde ein erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte das Kommunikationsministerium. Nach offiziellen Angaben entwickelt sich der Gesundheitszustand des Präsidenten gut. Bolsonaro hatte vor zwei Wochen bekanntgegeben, dass er sich infiziert hat. Seitdem führt er die Amtsgeschäfte aus der Quarantäne in der Präsidentenresidenz in Brasília. Der 65-Jährige habe kein Fieber. Sauerstoffversorgung, Herzschlag und Blutdruck seien normal, berichtete CNN Brasil.