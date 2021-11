Brandrede von RKI-Chef Wieler: Die Wut ist nachvollziehbar

Anzeige

Lothar Wieler hat deutliche Worte gefunden. Die vierte Welle werde einen „fulminanten“ Verlauf nehmen, warnte der RKI-Chef. Nein, das war nicht erst vor ein paar Tagen, auch nicht vor ein paar Wochen, sondern bereits im September 2021. Damals stockte die deutsche Impfkampagne bereits, die Zahlen stiegen und die Experten und Expertinnen warnten: Diese Impfquote reicht nicht aus, um entspannt dem Winter mit der sich stark ausbreitenden Virusvariante Delta entgegenzublicken. Sie sollten Recht behalten.

Man kann daher den Frust und die Wut, die Lothar Wieler in diesen Tagen spüren muss, gut nachvollziehen. Am Mittwochabend verlieh er ihr bei einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) deutlich Ausdruck. Sein Vortrag war - wieder einmal - gespickt von zahlreichen Warnungen. Ungewöhnlich war dagegen, wie emotional und scharf der sonst eher nüchterne Wieler stellenweise wurde. „Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage und auch viele andere Kolleginnen und Kollegen“, schloss der RKI-Chef seinen Vortrag.

Was hilft, die Impfquote zu steigern?

Die „klare Sprache“ ist mehr als angemessen. Man muss längst kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin sein, um die Corona-Lage einschätzen zu können. Tausende Menschen, die sich an die Beschränkungen halten, die sich der Empfehlung entsprechend haben impfen lassen, fragen sich, warum die Politik denn nicht endlich den Empfehlungen der Wissenschaft Folge leistet. Wer wissenschaftlich arbeitet und die Fakten kennt, für den ist der Umgang der Deutschen mit dem Infektionsgeschehen unbegreiflich.

In diesem Winter werden von mehr als 50.000 Infizierten pro Tag 400 sterben. „Daran gibt es nichts mehr zu ändern“, sagt Wieler. Die Intensivstationen aber sind schon jetzt am Limit. Die Pfleger und Pflegerinnen, die Ärzte und Ärztinnen werden erneut bis zur absoluten Erschöpfung arbeiten müssen - woher sie die Kraft dafür nehmen sollen, weiß niemand. Die bittere Wahrheit ist: Das wäre vermeidbar gewesen, zumindest in diesem Ausmaß.

Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt, herrscht in Deutschland kein Mangel an Impfstoff. Wäre es im Sommer gelungen, mehr Menschen von einer Impfung zu überzeugen, wären wir nicht in der jetzigen Situation. Als sich abzeichnete, dass das nicht gelingen würde, wäre schnelles, politisches Handeln nötig gewesen - mehr Geld für eine Impfkampagne, mehr Aufklärungsarbeit, mehr Impfanreize. Die Frage „Was hilft dabei, die Impfquote zu steigern?“ hätte seit Wochen über allem stehen müssen. Doch das ist in der Zeit nach der Bundestagswahl scheinbar untergegangen. Andere Dinge waren wohl wichtiger. Das ist so einfach wie wahr.

Wieler hat gute Gründe, nun hart mit der Politik ins Gericht zu gehen und sie aufzufordern, endlich zu handeln. „Wir müssen nicht ständig etwas Neues erfinden. Alle diese Konzepte und Rezepte sind vorhanden“, sagte er. Experten und Expertinnen sind es leid, sich immer wieder wiederholen zu müssen. Das ist verständlich. Aber etwas anderes bleibt ihnen gar nicht übrig. Das ist ihre Aufgabe, so lange diese Pandemie anhält. Wir sollten uns nach zwei Jahren Pandemie aber endlich abverlangen, ihnen auch zuzuhören, bevor sie Wut- oder Brandreden halten müssen. Bevor Menschen sterben, und zwar täglich, zu Hunderten.