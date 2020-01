Anzeige

Lange Zeit wurde angenommen, dass das Borna-Virus nur Nutztiere befällt. Schafe und Pferde beispielsweise. Nur einige wenige Fälle unter Menschen waren bekannt. Umso beunruhigender sind die Ergebnisse, die Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts und der Universität Regensburg jüngst veröffentlicht haben.

Demnach starben bislang mehr Menschen an der durch die Borna-Viren ausgelösten Gehirnentzündung als gedacht: Seit 1995 seien es mindestens 14 Menschen gewesen. Den jüngsten bekannten Borna-Fall datieren die Wissenschaftler auf Ende 2019. Dabei starb ein elfjähriges Mädchen. Informationen zur Vermeidung von Infektionen mit dem Borna-Virus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in einer Übersicht zusammengestellt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wo ist das Borna-Virus verbreitet?

Bei Pferden, Schafen und Säugetieren in Mitteleuropa ist das Virus schon seit Langem bekannt. 2018 wurde es erstmals als Ursache für eine schwere Gehirnentzündung beim Menschen nachgewiesen. Es ist auch benannt als Borna Disease Virus 1 (BoDV-1). Endemiegebiete in Deutschland sind laut RKI vor allem Bayern, Sachsen-Anhalt und Teile von Brandenburg und Thüringen.

Wer überträgt das Borna-Virus?

BoDV-1 wird vermutlicherweise von Feldspitzmäusen übertragen. Sie kommen in Mittel- und Südosteuropa vor und halten sich an Straßenböschungen, Steinmauern und Hecken auf. Sie sind sehr menschenscheu. Die Tiere gehören zu den Insektenfressern. Sie haben relativ kleine Ohren und Augen und zeichnen sich durch einen stechenden Geruch aus. Die Viren infizierter Tiere gelangen über Speichel, Urin und Kot in die Außenwelt. Derzeit wird untersucht, ob möglicherweise auch die Gartenspitzmaus das Virus in sich trägt.

Wie stecken sich Menschen an?

Das Robert-Koch-Institut vermutet verschiedene Übertragungswege. Sehr wahrscheinlich sei, dass sich der Mensch wie andere Tiere auch über Ausscheidungen von Spitzmäusen infiziert. Möglicherweise bleibt das Borna-Virus aber auch längere Zeit in der Umwelt infektiös. So könnten die Erreger auch über verunreinigte Lebensmittel, Wasser, das Einatmen von Staub in den menschlichen Körper gelangen. Möglicherweise wird der Virus auch über Haustiere wie Katzen weitergetragen. Als unwahrscheinlich gilt, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch stattfindet.

Welche Symptome treten auf?

Erkrankte Patienten leiden an Kopfschmerzen, Fieber und allgemeinem Krankheitsgefühl. Typisch sind auch Sprach- und Gangstörungen. Nach ein paar Tagen fallen Infizierte ins Koma. Bei den bisherigen Erkrankungen starben mit einer Ausnahme alle Patienten. Eine Therapie gegen die Infektion existiert bislang nicht. Eine Diagnose stellen das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und verschiedene Universitätskliniken.

Wie kann man sich vor einer Borna-Infektion schützen?

Insgesamt ist eine Erkrankung laut RKI aber unwahrscheinlich, das Erkrankungsrisiko gering. Die Gefahr einer BoDV-1-Infektion könne aber reduziert werden, indem der Kontakt zu Spitzmäusen und deren Kot vermieden wird. Die Tiere, ob tot oder lebendig, sollten nicht mit den Händen berührt werden. Die Mäuse eignen sich auch nicht als Haustiere. Aufgepasst: Spitzmäuse werden von Hunde- und Katzenfutter angelockt, auch Komposthaufen und Abfälle können die Tiere anziehen.

Was plant die Politik jetzt?

Das bayerische Gesundheitsministerium hat auf die neuen Zahlen reagiert und jüngst angekündigt, eine zentrale Stelle zur Erforschung sogenannter Borna-Viren (BoDV-1) einzurichten. Denn vieles zu den Auslösern der Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten ist noch unklar. Das Projekt „Borna Focal Point Bayern“ soll voraussichtlich im Sommer 2020 starten, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums vor einer Woche mitteilte.

Das Ministerium beobachte „das Infektionsgeschehen bei Borna-Viren sehr aufmerksam“, sagte Ministerin Melanie Huml (CSU). „Zwar handelt es sich bisher nur um eine vergleichsweise geringe Zahl an nachgewiesenen Infektionen. Wir sensibilisieren aber weiter die Ärzteschaft für dieses Thema.“













