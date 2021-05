Biontech-Impfung: EMA erteilt Zulassung für Jugendliche ab zwölf Jahren

Anzeige

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat in einem beschleunigten Verfahren grünes Licht für das Coronavirus-Vakzin „Comirnaty“ von Biontech und Pfizer für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren gegeben. Das Mittel sei auch für diese Altersgruppe wirksam und sicher, teilte der zuständige Experten-Ausschuss am Freitag mit. Es ist der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 zugelassen ist.

Das EMA-Gremium war für die Empfehlung zu einer außerordentlichen Sitzung in Amsterdam zusammengekommen. Die EU-Kommission muss nun noch final zustimmen, jeder Mitgliedsstaat kann dann für sich entscheiden, das Vakzin zu nutzen.

Biontech-Impfung: Stabile Immunantwort bei Jugendlichen

Grundlage für die Entscheidung seien laut EMA neue Studiendaten gewesen. Diese sind inzwischen auch in der Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“ erschienen. Demnach trat bei mehr als 1000 geimpften Kindern und Jugendlichen kein Covid-19-Fall auf, in der etwa gleichgroßen, ungeimpften Kontroll-Gruppe waren es 16. Auch sicher sei das Vakzin. Nach der Impfung sei es überwiegend allenfalls zu leichten Impfreaktionen wie Müdigkeit oder Kopfschmerzen gekommen, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Die Wirksamkeit einer zweifachen Impfung lag den Forschenden zufolge bei 100 Prozent, da es in der Studien-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe keinen Covid-19-Fall gegeben habe. Abgesehen davon zeigten auch Labortests, dass die Impfung eine stabile Immunantwort erzeugte, sie war sogar besser als in der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren.

Am Donnerstag hatten Bund und Länder festgelegt, dass sich Kinder ab zwölf Jahren in Deutschland vom 7. Juni an gegen Corona impfen lassen dürfen, sofern die EU-Behörde grünes Licht gibt. Am 7. Juni soll die Priorisierung hierzulande generell aufgehoben werden, damit sollen sich dann auch Kinder von zwölf bis 16 Jahren um einen Termin bemühen können, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte.