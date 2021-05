Biontech-Impfstoff: EMA prüft Zulassung für Kinder im Eilverfahren

Anzeige

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will in einem beschleunigten Verfahren die Zulassung des Coronavirus-Vakzins von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren prüfen. Das teilte die EMA am Montag mit.

Die beiden Pharmaunternehmen hatten am Freitag erklärt, ihr Antrag sei auf eine Studie mit mehr als 2000 Heranwachsenden gestützt, die gezeigt habe, dass das Impfmittel sicher und wirksam sei. Die Kinder sollen noch zwei weitere Jahre beobachtet werden, um Langzeitschutz und Wirksamkeit zu prüfen. Derzeit ist das Vakzin für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.