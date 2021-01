20 Prozent mehr Impfungen möglich: EMA erlaubt pro Biontech-Ampulle sechs statt fünf Dosen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ärzte in der Europäischen Union können nun sechs Dosen aus einer Ampulle des Coronavirus-Impfstoffes von Biontech und Pfizer entnehmen. Eine zusätzliche Entnahme bestätigte die europäische Arzneimittel-Agentur EMA am Freitag, womit die verfügbaren Dosen in der EU um 20 Prozent erhöht werden.

Das Okay der EU-Kontrollbehörde wurde unter anderem vom deutschen Gesundheitsministerium bekannt gegeben. Sprecher Hanno Kautz sagte Reportern in Berlin, die Änderung gelte ab sofort.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Üblicherweise mehr Impfstoff in einer Ampulle als nötig

Die EMA erklärte, ihr Komitee für Humanmedizin habe eine aktualisierte Produktinformation empfohlen, wonach jede Ampulle sechs Dosen enthält. Bislang wurden aus einer Ampulle fünf Dosen genommen. Die Unternehmen hatten im Dezember darum gebeten, dass die Anzahl erhöht wird.

Etliche Ärzte in der EU haben bereits sechs Dosen je Ampulle geimpft – diese Praxis war bereits in den USA, in Großbritannien und in anderen Ländern erlaubt. Üblicherweise verpacken Pharmakonzerne mehr Impfstoff als nötig in eine Ampulle, so dass die Mindestdosierung garantiert werden kann, auch wenn etwas Impfstoff verschüttet wird oder anderweitig nicht benutzt werden kann.