95 Prozent: Biontech-Impstoff noch wirksamer als zunächst angenommen

New York. Gute Nachrichten von Biontech und Pfizer: Deren Impfstoff gegen das Coronavirus schützt mit einer Sicherheit von 95 Prozent. Das ist noch etwas mehr als die 94,5-Prozent-Quote des amerikanische Herstellers Moderna, der seine Zahlen am Montag vorgelegt hatte. Zunächst hatte Biontech die Wirksamkeit seines Impfstoffs bei “mehr als 90 Prozent” angesiedelt.

Der Impfstoffkandidat des US-Unternehmens Pfizer ist weiteren Studienergebnissen zufolge sogar zu 95 Prozent wirksam. Das Mittel scheine ältere Menschen zu schützen, die das höchste Risiko haben, nach einer Covid-19-Erkrankung zu sterben, teilte der Konzern mit. Pfizer hatte bereits vergangene Woche Ergebnisse seiner Studie veröffentlicht und da von einer 90-prozentigen Wirksamkeit gesprochen.

Zulassung bei FDA soll schnell beantragt werden

Für den mit dem deutschen Partner, dem Impfstoffhersteller Biontech, entwickelten Stoff wolle man innerhalb von Tagen eine Zulassung bei der US-Behörde FDA beantragen. Laut Pfizer sind im Zuge der Studie 170 Corona-Infektionen ermittelt worden. In 162 Fällen hätten die Probanden einen Placebo bekommen, bloß in acht Fällen seien Personen an Covid-19 erkrankt, denen der Impfstoff verabreicht worden sei. Eine der acht Personen habe einen schweren Krankheitsverlauf gehabt.

Details aus der Studie hat Pfizer bislang nicht veröffentlicht. Die Ergebnisse müssen noch von unabhängigen Experten und von der FDA ausgewertet werden. Nahezu 44.000 Menschen in den USA und in fünf anderen Ländern nehmen an der Studie teil. Diese wird noch zwei weitere Jahre dauern, um mehr Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels zu bekommen.