Bill Gates lobt „deutsche Methode“ im Kampf gegen Covid-19

Bill Gates gilt nicht nur als einer der reichsten Menschen der Welt, sondern nutzt in der globalen Krise auch seinen Einfluss für die Bekämpfung von Covid-19. Mit seiner Stiftung, der „Bill & Melinda Gates Foundation“, unterstützt er die Forschung nach einem wirksamen Corona-Impfstoff.

„Wenn man die Welt wieder in die Normalität zurückführen will, braucht man entweder extrem effiziente Medikamente oder einen Impfstoff. Der ist besonders wichtig, denn wir können zweifellos nur so wieder zu einem normalen Leben zurückkehren", sagt Gates im Interview mit der „Welt”.

Smartphone-Tracking in Europa nicht praktikabel

Angesprochen auf die Wirksamkeit von Tracking-Technologie, zeigt er sich von Vorgehensweisen wie in Südkorea oder China hingegen nicht überzeugt. Stattdessen empfiehlt der 64-Jährige die deutsche Methode, „die darin besteht, dass jede infizierte Person persönlich aufgesucht wird, um so herauszufinden, mit wem er oder sie Kontakt hatte”.

Die Kontrolle per GPS-Daten sei für ihn kein Patentrezept und in vielen westlichen Ländern auch nicht praktikabel. Stattdessen glaube er an die „Möglichkeit einer freiwilligen Mitarbeit” bei der Identifikation von Infizierten und deren Kontaktpersonen.