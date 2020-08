Anzeige

Der schwer erkrankte Kreml-Krtiker Alexej Nawalny wird in Deutschland behandelt. Schon als Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag angeboten hatte, ihn zur Behandlung in Deutschland aufzunehmen, kam dafür die Berliner Charité in Frage.

Und es ist nicht der erste Fall, in dem das weltberühmte Berliner Krankenhaus erkrankte Regierungskritiker und Oppositionelle behandelt.

Bandscheibenvorfälle in Gefängnis: Ukrainische Oppositionelle Timoschenko von Berliner Ärzten betreut

Die 1710 gegründete Charité hat sich inzwischen einen Namen damit gemacht, Politiker und Aktivisten aus dem Ausland zu behandeln, die in ihrem Heimatland bedroht werden. Die ukrainische Oppositionspolitikerin und Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko wurde schon im März 2014 wegen Bandscheibenvorfällen behandelt, die sie in ihrer Haft in Gefängnissen in ihrer Heimat erlitt.

Sie saß dadurch zeitweise im Rollstuhl. Aus Angst vor einem Anschlag lehnte sie es ab, von ukrainischen Medizinern behandelt zu werden, wie die Deutsche Welle (DW) berichtet.

Pussy-Riot-Aktivist Wersilow nach Vergiftung in Berliner Charité behandelt

Vier Jahre später behandelte der Chefarzt der Charité, Kai-Uwe Eckardt, den russischen Aktivisten Pjotr Wersilow. Er ist Mitglied der regierungskritischen Punkrock-Protestband Pussy Riot. Im September 2018 kam Wersilow mit möglichen Symptomen einer Vergiftung in eine Klinik in Moskau, wurde jedoch später nach Berlin geflogen. Dort wurde diagnostiziert, dass ein Gift Störungen bei der Nervenübertragung verursacht hatte.

Wersilow wurde nach der Behandlung durch Eckhardt und seinen Kollegen wieder gesund. Er sagte der russischen Redaktion der DW, dass ihn Fall Nawalny an seinen eigenen erinnere.

Nawalny in Charité eingetroffen: Zustand des Regierungskritikers offenbar “stabil”

Alexey Nawalny kam am Donnerstag in ein Krankenhaus in Siberien und lag im Koma, nachdem er womöglich vergiftet wurde. Aus Sicht der russischen Ärzte gibt es dafür jedoch keinen Beleg. Sie sprachen lediglich von einer Stoffwechselstörung.

Erst sprachen sie sich gegen einen Transport nach Deutschland aus, willigten jedoch schließlich in eine Verlegung des Oppositionellen ins Ausland ein. Nawalnys Zustand sei während des Fluges und nach der Landung “stabil” gewesen, sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj der “Bild”, dessen Initiative “Cinema for Peace” den Flug nach Berlin organisierte.