Erstes Impfzentrum muss offenbar für einige Tage schließen - zu wenige Anmeldungen

Hannover. Das erste deutsche Impfzentrum muss wegen mangelnder Anmeldungen schließen. Im Berliner Impfzentrum in der Treptower Arena sollten in den ersten Tagen vor allem Pflegekräfte geimpft werden. Doch laut „Bild“-Zeitung wird die Möglichkeit zu wenig genutzt und das Impfzentrum daher für vier Tage über Neujahr geschlossen. In der Treptower Arena seien am Sonntag lediglich 228 Impfungen verabreicht worden, eingestellt sei die Arena auf 5000 Impfungen pro Tag.

Pflegekräfte können nicht freigestellt werden

Laut Bericht fehle es in vielen Heimen zwischen den Jahren an Personal, daher werde kaum ein Mitarbeiter für die Impfung freigestellt. Daher wurden am Montag ehrenamtliche Helfer vorgezogen, die in den Impfzentren im Einsatz sind. Denn auch die Helfer vom Roten Kreuz, Johannitern, Maltesern, ASB, DLRG und Ärzte stehen auf der Prioritätenliste weit oben.

Nach dem das Impfzentrum vier Tage geschlossen hat, sollen ab dem 4. Januar erstmals Senioren in Treptow geimpft werden. Zunächst sollen über 90-jährige Einladungen bekommen. Auch eine Anmeldung über die Impf-Hotline (030/ 9028-2200) ist möglich.