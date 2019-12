Bericht: Warum halten Deutsche Universitäten Studienergebnisse zurück?

Anzeige

Anzeige

Berlin . Deutsche Universitätskliniken veröffentlichen einer Analyse zufolge ihre Studienergebnisse zu Medikamenten nur unzureichend - Experten warnen nun vor den Folgen für Patienten. Es könne "negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit" haben, wenn klinische Prüfungen, die zu einem ungünstigen Ergebnis kommen, nicht veröffentlicht werden, schreibt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in einer Stellungnahme.

Report: Nur 32 von 477 Studienergebnisse in EU-Datenbank veröffentlicht

Die Organisationen Buko Pharma-Kampagne und Transparimed hatten sich angeschaut, inwieweit deutsche Universitätskliniken die Resultate klinischer Studien in der EU-Datenbank EudraCT veröffentlichen. Das Ergebnis: Von den 477 klinischen Prüfungen, die veröffentlicht werden hätten müssen, seien lediglich bei 32 die Ergebnisse bei EudraCT abrufbar. Das verstoße gegen europäische Regeln. Zunächst hatten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR darüber berichtet. Insgesamt haben 35 deutsche Unis Studien in der Datenbank hinterlegt.

Deutsche Universitäten in der Kritik: Ergebnisse werden Patienten und Fachwelt vorenthalten

Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) kritisierte, dass der Fachwelt und Patienten Erkenntnisse vorenthalten werden. Das habe "unmittelbar eine praktische Relevanz", wird Windeler von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR zitiert. Insbesondere Zusammenfassungen der Ergebnisse von klinischen Prüfungen müssen rechtzeitig in EudraCT gespeichert sein, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von EU-Kommission, den Leitern der Zulassungsbehörden in der EU (HMA) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur vom Juni diesen Jahres.

ZUM THEMA Künstliche Intelligenz in der Medizin kann mit menschlichen Experten mithalten

EU-Vergleich: Deutsche Universitäten halten sich deutlich weniger an Vorgaben

Anzeige

Aus dem Bericht geht zudem ein großer Unterschied zwischen deutschen Universitäten hervor. Die Universität Münster veröffentliche beispielsweise 61 Prozent der Studienergebnisse, wohingegen viele anderen Hochschulen dies teilweise überhaupt nicht tun. Im Vergleich zu anderen Universitäten in Europa halten sich die deutschen Hochschulen seltener an die EU-Vorgaben: Im Schnitt wurden europaweit 63 Prozent der Ergebnisse in der EU-Datenbank veröffentlicht.

Laut NDR teilte die Uni Freiburg mit, dass die Veröffentlichung in der EU-Datenbank "sehr aufwendig" sei und das es "keine gesetzliche Verpflichtung" gebe. Das BfArM widerspricht dieser Aussage und weist darauf hin, dass Ergebnisse in der EU-Datenbank veröffentlicht werden müssen. Weitere Universitäten sagten, dass sie die Ergebnisse in der deutschen Datenbank hochladen würden. Für die internationale Forschung ist das jedoch zu wenig.

Bei der Hochschulrektorenkonferenz stand am Montag auf Anfrage zunächst kein Ansprechpartner zur Verfügung. Der Verband der Universitätsklinika teilte auf Anfrage mit, er habe sich mit der Fragestellung bislang nicht beschäftigt. Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen trägt unter anderem dazu bei, dass Ärzte darüber informiert werden, wenn eine bestimmte Therapie weniger hilft, als bisher vermutet. Auch für andere Forscher sind die Erkenntnisse für die Planung von Studien wichtig.

RND/bk/dpa