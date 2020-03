Bei Corona-Verdacht: Eine Marburger Gemeinschaftspraxis ist nun erste “Drive-In-Praxis” in Deutschland

Anzeige

Dr. Ulrike Kretschmann ist sich sicher: “Das Virus wird kommen, daran ändert auch das Schönreden nichts“, sagt die Allgemeinmedizinerin mit Praxis in Marburg. Und weil das so ist, haben sich die vier Ärzte in ihrer Gemeinschaftspraxis für ihre Patienten etwas möglicherweise deutschlandweit Einmaliges einfallen lassen: Alle, die glauben, sich Corona eingefangen zu haben, werden nach telefonischer Anmeldung vor der Praxis – auf dem Hof, einem Parkplatz vor der Praxis – untersucht. So berichtet es die "Oberhessische Presse” aus Marburg.

Nur nach telefonischer Anmeldung

Der Clou: Die Patienten kommen gar nicht erst in die Praxis, sondern bleiben auf dem Hof. Die Ärzte und die Helferinnen werden dort den vorgesehenen Abstrich nehmen. „So minimieren wir das Risiko, dass die Praxisräume kontaminiert, andere Patienten angesteckt werden“, sagt Kretschmann.

“Drive-In”-Praxen nach koreanischem Vorbild

Vorbild ist das Vorgehen von Medizinern in Südkorea, die „Drive-In“-Praxen aufgebaut haben. Hinfahren, im Auto warten, Fenster runterkurbeln, vom Fachpersonal Abstriche machen lassen, nach Hause fahren, Ergebnis erfahren und in gegebenenfalls Quarantäne bleiben: Nach derselben Logik soll Kretschmanns Corona-Abfangschirm in Marburg funktionieren.

„Es muss schnell, unkompliziert und für alle möglichst gefahrlos sein – nicht zuletzt für uns selbst“, sagt Kretschmann. Und wenn es praktikable Ideen gebe, müsse man „das Rad nicht neu erfinden, sondern die Idee den Gegebenheiten anpassen, weiterentwickeln“.

Idee auch zum Selbstschutz entwickelt

Denn: Das Thema Selbstschutz, konkret die Ausstattung mit Schutzkleidung wie Atemmasken und Desinfektionsmittel beschäftigt derzeit viele Ärzte. Die Praxis Kretschmann, Hofacker, Wortmann hat nach eigenen Angaben vor allem für die Mitarbeiter Masken und Co. gekauft – aber die sind limitiert, nur kurz verwendbar und Nachschub kaum noch zu bekommen.

Umso wichtiger sei es, auch bei der Schutzkleidung „Ressourcen zu sparen“. Die Situation beschwöre aber grundsätzlich ein Risiko herauf: Wenn die Corona-Welle ins Rollen kommen sollte, „drohen plötzlich die Ärzte selbst zu erkranken und so für Tests, Versorgung und Behandlung der Patienten auszufallen“. Umso wichtiger sei es, dass bei medizinischem Fachpersonal – also auch Arzthelferinnen – „alles dafür getan wird, dass sie nicht in Quarantäne müssen“, sagt Kretschmann.