B.1.1.7 heißt jetzt Alpha: WHO benennt Virusvarianten um

Anzeige

Anzeige

Alpha, Beta, Gamma – die Varianten des Coronavirus bekommen neue Namen. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montagabend mit. Damit soll laut dpa vermieden werden, dass Länder oder Regionen mit bestimmten Virusvarianten in Verbindung gebracht und Menschen, die dort leben oder von dort kommen, diskriminiert werden.

Die Mutationen sollen künftig – in der Reihenfolge ihrer Entdeckung – nach griechischen Buchstaben benannt werden. Die erstmals in Großbritannien aufgetretene Variante B.1.1.7 heißt zukünftig „Alpha“, die in Südafrika aufgetretene Variante B.1.351 „Beta“, die in Brasilien entdeckte P.1 „Gamma“ und die neuste, in Indien entdeckte Variante B.1.617.2 „Delta“.

Öffentliche Diskussion vereinfachen

„Sie werden bestehende wissenschaftliche Namen nicht ersetzen, aber sollen bei der öffentlichen Diskussion über die Virusvarianten helfen“, schrieb WHO-Epidemiologin Maria Van Kerkhove auf Twitter. „Kein Land soll für die Entdeckung und die Meldung von Varianten stigmatisiert werden.“

Anzeige

Zeus, die Virus-Mutation?

Anzeige

Die amerikanische Gesundheitswebsite Stat News berichtet, dass der Plan zur Vereinfachung der Variantennamen bereits seit mehreren Monaten ausgearbeitet wurde. Es sei aber überraschend schwierig gewesen, ein akzeptables System zu entwickeln, so Van Kerkhove.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Eine Zeit lang dachte die Gruppe auch über Namen von griechischen Göttern und Göttinnen nach. Breite Zustimmung fand dann aber der Vorschlag das griechische Alphabet zu benutzen.

Neben den populären Virus-Mutationen – die „besorgniserregenden Varianten“, führt die WHO außerdem „Varianten von Interesse“. Diese sind nun ebenfalls mit Buchstaben aus dem griechischen Alphabet versehen worden.