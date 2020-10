Australien: Seltener Fall von erneuter Infektion mit Coronavirus gemeldet

Anzeige

Anzeige

Melbourne. Die australischen Behörden haben einen seltenen Fall einer erneuten Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Der einzige Fall im Bundesstaat Victoria vom Dienstag sei eine Person in Melbourne, die schon im Juli positiv auf das Virus getestet geworden sei, sagte der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, am Mittwoch.

Experten stufen Fall als Wiederinfektion ein

Experten hätten sich entschieden, den Fall als Wiederinfektion einzustufen, und nicht auf Überbleibsel des Virus der Infektion im Juli zu schieben, sagte Andrews. Dies sei aber eher mit „einer Menge Vorsicht“ zu werten, und kein endgültiger Beweis. In Victorias Hauptstadt Melbourne trat Anfang Juli eine strenge Ausgangsbeschränkung in Kraft, die ab dieser Woche langsam aufgehoben wird, da die täglichen Zahlen der Neuinfektionen niedrig sind. Anfang August erreichten die täglichen Fälle in Victoria mit 725 ihren Höhepunkt. Am Mittwoch registrierten die Behörden drei neue Fälle.