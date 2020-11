Australien: Erstmals keine neuen Corona-Infektionen gemeldet

Anzeige

Australien hat am Sonntag erstmals seit fünf Monaten einen Tag ohne eine neue Übertragung des Coronavirus innerhalb des Landes vermeldet. Der Bundesstaat Western Australia vermeldete eine neue Infektion bei einer Frau, die aus dem Ausland zurückgekehrt war. Sie befand sich in einem Hotel in Quarantäne. In Melbourne, wo es einen großen Teil der Corona-Fälle in Australien gegeben hatte, genossen Bewohner das erste Wochenende an dem sie wieder in Restaurants, Cafés und Kneipen Platz nehmen durften.

Vor dem am Dienstag anstehenden prestigeträchtigsten Pferderennen des Landes, dem Melbourne Cup, bekannt als „Rennen, das eine Nation zum Stillstand bringt“, mahnte der stellvertretende Ministerpräsident von Victoria, James Merlino, zur Vorsicht.

Der in dem Bundesstaat für Gesundheit zuständige Brett Sutton rief die Bürger auf, Abstand zu wahren und Masken zu tragen, wenn sie das Rennen genießen, das traditionell in Bars und zuhause im Fernsehen verfolgt wird.