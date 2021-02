Vor Impfstart: Erste Dosen von Corona-Vakzin in Australien angekommen

Anzeige

Die ersten Impfdosen des Corona-Vakzins von Biontech und Pfizer sind in Australien angekommen. 142.000 Dosen sind Medienberichten zufolge am Montagnachmittag (Ortszeit) in Sydney eingetroffen. Sobald die finalen Sicherheitskontrollen abgeschlossen seien, könne der Impfstoff für die Risikopatienten und das Gesundheitspersonal ausgerollt werden, sagte Premierminister Scott Morrison in einem Statement.

Erste Impfungen nächste Woche in Australien

Die ersten Impfdosen sollen in Australien am Montag, 22. Februar verabreicht werden. Geplant wird mit zunächst 80.000 Impfdosen, wovon 50.000 für das Gesundheitspersonal bestimmt sind. Die restlichen 30.000 sind für Risikopatienten und Mitarbeiter in Pflegeheimen vorgesehen. Ursprünglich war geplant, 60.000 Impfdosen bis Ende des Monats zu veabreichen. Somit ist Australien nach Angaben von Gesundheitsminister Greg Hunt „dem Zeitplan etwas voraus“. Australien hat nach Angaben des Premierministers insgesamt 20 Millionen Impfdosen des Biontech-Vakzins bestellt.