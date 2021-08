Corona in Australien: Lockdown wird in Victoria aufgehoben – aber nicht in Melbourne

Anzeige

Melbourne. Ein coronabedingter Lockdown im australischen Bundesstaat Victoria wird aufgehoben, jedoch nicht in der Metropole Melbourne. Aus der Millionenstadt seien alle in den jüngsten Tagen nachgewiesenen Fälle gemeldet worden, sagte der lokale Regierungschef Daniel Andrew. So seien am Montag elf Neuinfektionen hinzugekommen. Im Rest des Staates Victoria endeten die Sperrmaßnahmen daher ab Dienstag.

Seit Ende Juni strikter Lockdown in Sydney

Der Nachbarstaat New South Wales meldete am Montag 283 Neuinfektionen sowie einen Todesfall in Verbindung mit Covid-19 binnen 24 Stunden. Damit sind im jüngsten Corona-Ausbruch, der Mitte Juni in Sydney begann, inzwischen 29 Menschen mit oder an dem Virus gestorben. Seit Ende Juni gilt in Sydney ein strikter Lockdown, der mindestens bis zum 28. August gelten soll.