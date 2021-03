Ausgangssperren ab Inzidenz von 100? Diese Regionen wären davon betroffen

Anzeige

Bund und Länder beraten am Montag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Eine Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt von Sonntagabend hält eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte April für notwendig – und sieht sogar weitere Verschärfungen vor. Doch auf welche Regionen trifft das überhaupt zu?

Ausgangsbeschränkungen: Diese Regionen wären betroffen

Neben Debatten über Kontaktbeschränkungen über die Osterfeiertage, Urlaub im eigenen Bundesland in den Ferien und die Lage in Schulen und Kitas hat Bundeskanzlerin Angela Merkel auch eine weitere Verschärfung ins Gespräch gebracht: Das Kanzleramt schlug Ausgangsbeschränkungen bis 5 Uhr für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 vor. Zurzeit liegt aber in fast 200 Landkreisen in Deutschland die Inzidenz über 100 – von den Ausgangsbeschränkungen wären also beinahe 40 Millionen Deutsche betroffen.

Betroffen wären also unter anderem große Städte wie Hamburg mit einer Inzidenz von 103, Köln, dessen Inzidenz bei 111 liegt, die Region Hannover mit einer Inzidenz von 114 oder auch Frankfurt mit einer Inzidenz von 121. Auch in Dresden (105), Nürnberg (144) und Erfurt (121) liegen die Inzidenzen über dem Grenzwert.

Landkreise, in denen die Inzidenz derzeit besonders hoch liegt, sind der Landkreis Greiz in Thüringen mit einer Inzidenz von 572 sowie der ebenfalls thüringische Landkreis Saale-Orla-Kreis mit einer Inzidenz von 451 und der Vogtlandkreis, ein Landkreis in Sachsen, mit einer Inzidenz von 391.

Informationen zu allen anderen Landkreisen finden Sie in der Grafik.

Ausgangssperre ist Ländersache

Eine nächtliche Ausgangssperre würde in den betroffenen Landkreisen also bedeuteten, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen nicht mehr verlassen dürfen - es sei denn, sie haben einen triftigen Grund. Wie eine Ausgangssperre geregelt wird, legen die jeweiligen Bundesländer unterschiedlich fest. Daher ist auch die Definition „triftiger Grund“ nicht deutschlandweit einheitlich.

In Bayerns Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, ist zum Beispiel bereits eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr in Kraft. Ausnahmen stellen hier nur medizinische oder veterinärmedizinische Notfälle, die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, Betreuung von Angehörigen oder zur Begleitung Sterbender möglich. Tierbesitzer dürfen außerdem ihre Wohnung verlassen, um die Tiere zu versorgen.