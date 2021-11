Auffrischungsimpfung für alle ab 18: Pfizer beantragt Zulassung in den USA

Anzeige

New York. Das US-Pharmaunternehmen Pfizer hat am Dienstag die Zulassung von Auffrischungsimpfungen von allen Menschen ab 18 gegen das Coronavirus in den USA beantragt. Es reichte frühe Ergebnisse einer Studie mit 10.000 Teilnehmern ein. Den Teilnehmern wurde im Schnitt elf Monate nach ihrer letzten Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer und Biontech entweder eine dritte Impfung zuteil oder ein Placebo. Unter den Menschen mit der Drittimpfung wurden fünf Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Symptomen gezählt. Bei den Placebo-Impfungen gab es 109 Fälle einer Erkrankung.

Ältere Menschen und andere besonders gefährdete Personen in den USA können bereits seit September ein drittes Mal mit dem Impfstoff geimpft werden. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat mitgeteilt, dass sie, sofern gewährleistet, die Auffrischungsimpfungen auf jüngere Menschen ausweiten würde.

Schutz wird auf 96 Prozent angehoben

Die Wirkung der in den USA eingesetzten Impfstoffe gegen mildere Coronavirus-Infektionen kann mit der Zeit nachlassen. Die Studie von Pfizer ergab, dass mit einer Auffrischung der Schutz gegen eine Infektion mit Symptomen auf knapp 96 Prozent angehoben werden kann. Die Nebenwirkungen bei der Drittimpfung waren ähnlich wie bei der Erst- und der Zweitimpfung mit dem Impfstoff.

Derzeit können Personen ab 65 oder wegen Vorerkrankungen, ihres Jobs oder ihrer Lebensumstände besonders gefährdete Personen sechs Monate nach ihrer Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Pfizer oder dem von Moderna eine Drittimpfung bekommen. Wer den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten hat, kann unabhängig vom Alter mindestens zwei Monate später eine Auffrischungsimpfung bekommen.