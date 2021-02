Wegen einer Corona-Infektion: Auckland geht erneut in einen kurzen Lockdown

Anzeige

Anzeige

Neuseelands größte Stadt Auckland geht erneut für eine Woche in den Lockdown. Premierministerin Jacinda Ardern gab Medienberichten zufolge auf einer Pressekonferenz bekannt, dass eine neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. Der Fall stehe aber nicht in Zusammenhang mit den vorherigen drei Ansteckungsfällen vor einer Woche, sagte Ardern. Betroffen sei eine 20-jährige Person, die sich am Freitag auf das Virus testen ließ und anschließend in ein Fitnessstudio trainieren ging. Weitere Details sind nicht bekannt.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Regierungschefin Ardern kritisiert Regelverstöße

Anzeige

Laut Ardern habe die 20-Jährige Person gegen die Regeln verstoßen. Sie kritisierte, dass sich zu viele Menschen nicht an die Quarantänevorgaben halten: „Es ist frustrierend“, sagte die Regierungschefin. Im Lockdown müssen die Schulen und öffentliche Versammlungsorte in Auckland geschlossen bleiben. Zudem werden Sportveranstaltungen abgesagt. Menschen dürfen in der Stadt nur für dringende Einkäufe oder die Arbeit ihre Wohnungen verlassen.

Wegen drei Neuinfektionen war zuvor in Auckland ein dreitägiger Lockdown verhängt worden, der am Montag zu Ende ging. Wegen extrem strenger Maßnahmen und genauer Kontaktverfolgungen ist Neuseeland bislang gut durch die Pandemie gekommen. In dem Inselstaat im Südpazifik mit knapp fünf Millionen Einwohnern gab es laut der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore (Stand 27. Februar 2021, 14.30 Uhr) nur 2372 Fälle und 26 Tote seit Beginn der Pandemie.