Auch ohne Stiko-Empfehlung: Hohe Nachfrage nach Booster-Impfung bei Jugendlichen in Schleswig-Holstein

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat bislang keine Empfehlung dazu gegeben, Jugendliche mit einer Auffrischung gegen das Coronavirus zu impfen. In einigen Bundesländern werden die Auffrischungsimpfungen dennoch schon angeboten - und offenbar sehr gut angenommen.

In Schleswig-Holstein werden Auffrischungsimpfungen für Jugendliche momentan ausschließlich in den Hausarztpraxen verabreicht. „Booster-Impfungen sind bei Jugendlichen zurzeit sehr gefragt“, erklärt Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein gegenüber den „Lübecker Nachrichten“. Maurer zufolge seien aktuell Jugendliche mit Vorerkrankungen und mit engen Angehörigen, die zu einer Risikogruppe gehören, an der Reihe. „Die Nachfrage ist da und wird auch bedient“, sagt Maurer.

Jugendliche haben Anspruch auf Booster

Bereits seit Ende letzten Jahres können Jugendliche sich theoretisch eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte damals erklärt, dass Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren auch ohne die Stiko-Empfehlung einen Anspruch auf den Booster haben. Wenn bei der Booster-Impfung von Kindern und Jugendlichen ein mRNA-Impfstoff, wie etwa Biontech, verwendet wird, garantiert der Bund somit im Falle von Impfschäden einen Versorgungsanspruch.

Bislang können Jugendliche sich neben Schleswig-Holstein auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus geben lassen.