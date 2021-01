AstraZeneca will Impfstoff an neue Varianten anpassen

Anzeige

Der Corona-Impfstoff von Astra Zeneca soll womöglich verändert und an die neuen Virus-Varianten angepasst werden, die in Großbritannien, Südafrika und Brasilien entdeckt wurden. Das hat die britische Zeitung “The Telegraph” berichtet. Der Pharma-Konzern hatte die bereits in Großbritannien, aber noch nicht in der EU zugelassene Impfung zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Oxford entwickelt. Diese prüfen nun in einer Machbarkeitsstudie, wie schnell ein veränderter Impfstoff hergestellt werden könnte. Die Forscher gehen laut “Telegraph” nicht davon aus, dass die Anpassung zwingend notwendig sei. Es sei aber “dumm, nicht vorbereitet zu sein”, sagte ein Wissenschaftler gegenüber der Zeitung.

Wirksamkeit gegen Mutationen wird weiter untersucht

Neue Laboruntersuchungen deuten darauf hin, dass derzeit verfügbare Impfungen schlechter gegen die neue Coronavirus-Variante aus Südafrika wirken könnten. Einer aktuellen Studie zufolge könnte auch bei den in der EU bereits zugelassenen Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer die Wirksamkeit gegen diese Variante herabgesetzt sein.

Bei der Impfung von Biontech und Pfizer haben Studien ergeben, dass diese wohl zumindest gegen die britische Coronavirus-Variante wirkt. AstraZeneca hatte sich noch nicht konkret dazu geäußert, welchen Schutz seine Impfung vor der britischen Variante bietet.